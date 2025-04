Green Day erhalten einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame

Seit Jahrzehnten sind Green Day ein Stern am Musikhimmel. Jetzt soll das Pop-Punk-Trio als solcher auch am Hollywood Boulevard verewigt werden.

Stern Nummer 2.810

Am 1. Mai wird die Band einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame erhalten. Die Enthüllung dieser insgesamt 2.810. Ehrenplatte im Pflaster der berühmten Straße in Los Angeles wird am Vormittag stattfinden. Neben Green Day selbst werden Prominente wie Tennis-Profi Serena Williams und Schauspieler Ryan Reynolds dabei sein, um Reden zu halten. Für die Musik sorgt Radiomoderator Matt Pinfield. Der neue Stern befindet sich vor der Hausnummer 6.212, gegenüber des Plattenladens Amoeba Music.

„Die Musik von Green Day hat nicht nur Generationen inspiriert, sondern steht als Soundtrack unserer Leben“, sagte Ana Martinez, Produzentin des Projekts. Auf dem Hollywood Walk Of Fame werden seit 1960 Persönlichkeiten aus der Entertainmentbranche geehrt. Ausrichter ist die Hollywood Chamber Of Commerce.

Das Erbe von Green Day

Die Rock-Szene nahm Green Day schon etwas eher als ehrenswert an: 2015 wurde die kalifornische Band in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Sänger und Gitarrist Billie Joe Armstrong, Bassist Mike Dirnt und Schlagzeuger Tré Cool veröffentlichten seit der Gründung 1986 zwölf Top-10-Alben allein in den USA, davon drei auf Platz 1.

In Deutschland erreichte 21ST CENTURY BREAKDOWN (2009) die Chartsspitze, mit den letzten drei Releases verpassten sie sie nur knapp. Sie gewannen in ihrer Karriere fünf Grammys und 89 weitere Musikpreise. Zuletzt traten Green Day als Headliner des Coachella Festivals auf.