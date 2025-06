Musikwelt erinnert an Beach-Boys-Genie Brian Wilson

Am Mittwoch (11. Juni) ist Brian Wilson, Mitgründer und kreativer Kopf der legendären Band The Beach Boys, im Alter von 82 Jahren verstorben.

1961 gründete er die Band gemeinsam mit zwei Brüdern, einem Cousin und einem Schulfreund und schuf damit eine der einflussreichsten Formationen der Musikgeschichte.

Die Musik der Beach Boys wurde von unzähligen Musiker:innen gesampelt und neu interpretiert – von Snoop Dogg über Björk und Gorillaz bis hin zu Beyoncé. Nun nimmt die Musikwelt Abschied und würdigt Wilsons Lebenswerk.

Die Beach Boys und Elton John gedenken Brian Wilson

Allen voran gedenken die Beach Boys selbst ihrem Mitgründer in einem Instagram-Post: „Brian Wilson war nicht nur das Herzstück der Beach Boys – er war die Seele unseres Sounds. Die Melodien, die er komponierte, und die Emotionen, die er in jede Note legte, haben die Musik für immer verändert.“

Die Musiker betonen, wie sehr sein Songwriting das damalige Amerika geprägt habe. „Wir werden die zeitlose Musik, die wir gemeinsam geschaffen haben und die Freude, die er Millionen von Menschen über Jahrzehnte hinweg bereitet hat, weiterhin in Ehren halten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Elton John meldete sich zu Wort. In seinem Post erinnert er sich an einen Moment aus dem Jahr 2003, als Wilson seinen Song „Someone Saved My Life Tonight“ bei einem Tribute-Konzert sang. „Es war ein außergewöhnlicher Moment für mich. Ich spielte auf seinen Soloalben, er sang auf meinem Album THE UNION und trat sogar für meine AIDS-Stiftung auf. […] Er hat die Maßstäbe für das Songwriting neu gesetzt und die Musik für immer geprägt. Ein wahrer Gigant.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Ringo Starr und Bob Dylan kondolieren

Ringo Starr hielt sich kurz, aber fand treffende Worte: „Gott segne Brian Wilson. Frieden und Liebe für seine ganze Familie.“ Dazu postete er ein gemeinsames Foto. Bob Dylan äußerte sich auf X: „Habe heute die traurige Nachricht über Brian gehört und an all die Jahre gedacht, in denen ich seiner Musik zugehört und sein Genie bewundert habe. Ruhe in Frieden, lieber Brian.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Sean Ono Lennon, Sohn von John Lennon und Yoko Ono, würdigte Wilson auf X als eine seiner größten musikalischen Inspirationen. „Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich ihn treffen und Zeit mit ihm verbringen durfte. Er war immer sehr freundlich und großzügig. Er war unser amerikanischer Mozart – ein einzigartiges Genie aus einer anderen Welt.“

Weitere Musiker wie Mick Fleetwood, Ronnie Wood von den Rolling Stones und Micky Dolenz von den Monkees und viele weitere äußerten sich ebenfalls zum Tod Brian Wilsons.