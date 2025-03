Greentea Peng: Neues Album und Konzerte in Deutschland

Greentea Peng veröffentlicht heute (21. März) ihr neues Album TELL DEM IT’S SUNNY. Auf den insgesamt 14 Songs geht es um Identität, die Komplexität des Menschen und um Selbstfindung. Ihre Stimme trifft dabei auf Soul, Jazz und psychedelischen Rock. Es wird gesungen und gerappt – ihre raue Stimme verleiht der Musik eine besondere Tiefe.

Spiritualität im Mittelpunkt der Musik

Die Sängerin und Songwriterin aus London und hat mit TELL DEM IT’S SUNNY ihr nun schon zweites Studioalbum herausgebracht. In der MUSIKEXPRESS-Albumreview wird die neue Platte als „rotzige Selbstbetrachtung“ und „Auseinandersetzung mit dem Politischen da draußen und dem Spirituellen da drinnen“ beschrieben.

Ein zentrales Motiv ihrer Musik und auch der neuen Platte ist Transformation. Im aktuellen ME-Interview erklärt sie, dass trotz schwieriger Erfahrungen die Akzeptanz von Veränderungen wichtig sei. „Man kann den Wandel nicht erzwingen – er passiert, wenn man ihn zulässt“, sagt sie. Neben äußeren Einflüssen prägt auch ihr persönlicher Werdegang ihre Musik. Eine besondere Rolle spiele dabei ihre Erfahrung als Mutter. Die Geburt ihrer Tochter habe ihr mehr Mut und Hoffnung in die Welt gegeben, was sich auch in ihrer Musik widerspiegelt. Besonders der Song „Glory“ erzählt von dem Glauben an das Gute und an die Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen.

Hier die gesamte Tracklist des Albums

Bali Skit Part 1 TARDIS (hardest) One Foot Nowhere Man Glory My Neck (ft. WU-LU) Create & Destroy 432 Green Raw Stones Throw The End (Peace) Whatcha Mean I AM (Reborn) Bali Skit Part 2

Tour durch Europa

Passend zum neuen Release geht es für Greentea Peng natürlich auch auf Tour. Neben anderen europäischen Städten kommt sie auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 23.05. spielt sie im Huxley’s in Berlin und am 25.05. im Docks in Hamburg.