The Streets: Hört hier die neue Single mit Donae’o und Greentea Peng

The Streets haben ihren neuen Song „I Wish You Loved Me As Much As You Loved Him“ veröffentlicht. Nachdem Mike Skinner, der Kopf des Projekts, zuletzt mit Tame Impala zusammen gearbeitet hatte, wird er auf seinem neuesten Track von dem Londoner Rapper Donae’o und der britischen R’n’B-Sängerin Greentea Peng unterstützt.

Mike Skinner beschreibt „I Wish You Loved Me As Much As You Loved Him“ als „einen Sommer-Club-Song“. Donae’o empfinde er wiederum als „King Of UK Funky Music“, weshalb die musikalische Zusammenarbeit einer „geradezu himmlischen Verbindung“ geglichen habe, wie der Musiker in einem offiziellen Statement erklärte.

Bei dem Song handelt es sich um die neueste Singleauskopplung aus dem bevorstehenden Mixtape NONE OF US ARE GETTING OUT OF THIS ALIVE, das am 10. Juli 2020 erscheinen soll. Für jeden der zwölf Songs holte sich Skinner einen anderen Feature-Gast an die Seite, so zum Beispiel die Punk-Band Idles und den Südlondoner Rapper Jesse James Solomon.

„NONE OF US ARE GETTING OUT OF THIS LIFE ALIVE“-Tracklist:

Call My Phone Thinking I’m Doing Better (ft. Tame Impala) None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. Idles) I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O, Greentea Peng) You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks) I Know Something You Did (ft. Jesse James) Eskimo Ice (ft. Kasien) Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz) The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Ragz) Same Direction (ft. Jimothy Lacoste) Falling Down (ft. Hak Baker) Conspiracy Theory Freestyle (ft. Rob Harvey) Take Me As I Am (with Chris Lorenzo)

Bereits Anfang April teilten The Streets mit „Call My Phone Thinking I’m Doing Better“ einen ersten Vorgeschmack auf die neue Platte. In dem Video zum Song hängen Skinner, Tame Impalas Kevin Parker, Rob Harvey, Idles und Ms Banks für eine gefühlte Ewigkeit am Handy.