Greta Van Fleet: Sänger Josh Kiszka feiert Coming-Out

Der Sänger möchte sich mit seinem öffentlichen Coming-out auch gegen die aktuelle Diskriminierung der LGBTQ+-Gemeinschaft positionieren.

Josh Kiszka, der Sänger der US-amerikanischen Rockband Greta Van Fleet, hat sich via Instagram öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Ein Grund für sein Statement in den sozialen Medien: Er will sich gegen die Diskriminierung von Menschen in der LGBTQ+-Gemeinschaft einsetzen.

In seinem Posting hob der Musiker außerdem hervor, dass seine Freund:innen und Familienmitglieder schon länger über seine sexuelle Orientierung Bescheid wüssten. Kiszka sei bereits seit acht Jahren in einer „liebevollen, gleichgeschlechtlichen Beziehung“. Den Zeitpunkt für sein Coming-out wählte er bewusst. Denn in seinem Heimatbundesstaat Tennessee soll ein Gesetz erlassen werden, das Drag-Queen-Shows auf öffentlichen Plätzen verbietet. Ein anderes Gesetz, das bereits im März 2023 in dem US-Bundesstaat verabschiedet wurde, untersagt auch geschlechtsangleichende Gesundheitsversorgung für Kinder.

„Es ist unerlässlich, dass ich meine Wahrheit nicht nur für mich selbst ausspreche, sondern in der Hoffnung, die Herzen, Köpfe und Gesetze in Tennessee und darüber hinaus zu ändern“, erklärte sich Kiszka in seinem Instagram-Posting. „Die LGBTQ+-Gemeinschaft ist eine kulturelle Säule der Gesellschaft, die für Positivität und Akzeptanz mittels Kunst, Musik, Literatur, Filme und vor allen Dingen Gesetzgebung eintritt“, führte er weiter aus. Darüberhinaus wies er seine Fans auf Organisationen hin, die sich gegen Anti-LGBTQ+-Erlasse einsetzen würden.

Hier geht’s zum Instagram-Post von Josh Kiszka:

Von seiner Band Greta Van Fleet, in der Josh Kriszka mit seinen Brüdern Jake und Sam spielt, gibt es auch Neuigkeiten: Ihr drittes Album STARCATCHER erscheint am 21. Juli und die dazugehörige Welttournee startet Ende Juli.