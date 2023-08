10 Coversongs, die man gehört haben muss

Nichts toppt das Original – trotzdem sollte man sich diese zehn Coverversionen von beliebten Songs nicht entgehen lassen.

1. Sweet Thing – Hozier

Vor fast neun Jahren stand der irische Folk-Sänger in den Hallen einer Kirche und coverte Sweet Thing von Van Morrison für eine „NAKED NOISE“ Session. Mit seinem rauen Bariton verleiht er dem Song einen sanften Fluss, der die Emotion am Kern des Liedes perfekt zum Ausdruck bringt. Damit überzeugte Hozier auch langjährige Fans von Van Morrison.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. Rolling In The Deep – Greta van Fleet

Häufig werden sie mit Led Zeppelin verglichen — dabei kann Leadsänger Josh Kiszka aber auch mit der Pop-Ikone Adele mithalten. Bei den Spotify Studios nahm das Blues-Rock-Quartett in 2018 seine eigene Version von „Rolling In The Deep“ auf und versah das Lied zugleich mit Elementen seines eigenen Stils. Dazu gehören natürlich Joshs schlenkernde Stimme und ein Gitarrensolo, das an den Rock der 70er erinnert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. Drive – Deftones

Deftones sind bekannt als Pioniere des Nu-Metals. Ihre bekanntesten Lieder zeichnen sich besonders durch Chino Morenos beeindruckenden Fry und False Cord Screams aus. Jedoch beweisen sie des öfteren, dass sie auch ruhiger können. So auch mit ihrem Cover von Drive, welches als letzter Track auf ihrem Album SATURDAY NIGHT WRIST erschien. Das Original wurde 1984 von der American-New-Wave-Band The Cars veröffentlicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. Nothing Else Matters – Phoebe Bridgers

Indie-Folk-Sängerin Phoebe Bridgers hat bereits einige beliebte Cover von geliebten Songs veröffentlicht, darunter auch Lieder von The Cure und Sinéad O’Connor. 2021 leistete sie als eine von 53 Künstler:innen auch ihren Beitrag zur METALLICA BLACKLIST. Unter den zwölf Versionen von „Nothing Else Matters“ sticht besonders Bridgers Interpretation heraus. Es beginnt als düstere Pianoballade und baut sich zu einem imposanten Stück auf, wenn nach drei Minuten ein drückender elektronischer Beat einsetzt. Inspiration nahm sich die Sängerin dafür sowohl von Künstlerinnen wie Billie Eilish als auch — interessanterweise — von Musik aus der Barock-Ära.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. Running Up That Hill – Placebo

Kate Bushs 1985er Chart-Hit „Running Up That Hill (A Deal With God)“ erlebte 2022 ein plötzliches Revival, nachdem der Song in einer ausschlaggebenden Szene in der Netflix-Serie „Stranger Things“ verwendet wurde. Die britische Alternative-Rock-Band Placebo erkannte den Wert des Liedes jedoch schon viel früher und nahm eine eigene Version für ihr 2003 erschienenes Album COVERS auf. Wo Bushs Original upbeat und tanzbar ist, ist Placebos Interpretation schleppend und düster und setzt so die Lyrics in einen völlig neuen Kontext.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. I Wanna Dance With Somebody – Sleep Token

Sleep Token ist ein Enigma der Metal-Szene. Der Mann hinter der Maske beweist sich schon seit längerer Zeit als begabter Sänger, Pianist und Komponist, ohne je einen Namen zu hinterlassen. In der Deluxe-Version seines 2019 Debüt-Albums wagte er sich auch an ein Cover des geliebten Whitney-Houston-Songs „I Wanna Dance With Somebody“ — jedoch um einiges ruhiger als das 1987er Original. Aber die langsame Piano-Begleitung und „Vessels“ theatralische Stimme rücken den traurigen Inhalt der Lyrics erst richtig in den Vordergrund.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. Beggin‘ – Måneskin

Dieses Cover von Måneskin machte vor ein paar Jahren bereits die Runden im Internet. Die italienische Rockband trat des öfteren mit „Beggin’“ auf und veröffentlichte es schon 2017 auf ihrer Debüt-EP CHOSEN. Kurz nach ihrem Eurovision-Sieg in 2021 wurde es vor allem durch TikTok zum Viral-Hit und landete in mehreren Ländern an der Spitze der Charts. Die Interpretation des Quartetts kehrte dem Soul-Sound des Original den Rücken zu und lehnte sich stattdessen mehr in Richtung Funk Rock, ausgezeichnet von Sänger Damiano Davids charakteristisch-rauer Stimme.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

8. Jesus He Knows Me – Ghost

Das Original von Genesis ist eine Satire des, in den USA weit verbreiteten, Televangelismus. Wer sich also mit dem Konzept hinter der maskierten Doom-Metal-Band Ghost auskennt, weiß wie gut dieser Track in ihre Diskographie passt. Die nasale Stimme des Sängers gepaart mit einer charakteristischen E-Gitarren-Begleitung erzeugt einen Sound, der unverkennbar zu Ghost gehört. Die schwedische Rock-Band veröffentlichten ihre Version im Mai 2023 auf der 5-Song-EP PHANTOMIME, gemeinsam mit vier weiteren Hard-Rock-Covern von beliebten Songs der 70er, 80er und 90er.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. Holding Out For A Hero – Nothing But Thieves

Nothing But Thieves coverten diesen Bonnie-Tyler-Hit in 2014 für den Trailer der zweiten Staffel von „Vikings“. Mit gedrosseltem Tempo und der Stimme von Connor Mason, die zwischen flüsterndem Falsetto und kraftvoller Bauchstimme schwankt, gelingt es den Briten, hiermit einen unheimlichen und aufbauenden Klang zu kreieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

10. Iris – DIAMANTE & Breaking Benjamin

„Iris“ von den Goo Goo Dolls wurde schon des öfteren von den verschiedensten Künstler:innen gecovert. So auch im Duett von den U.S.-amerikanischen Sängern DIAMANTE und Benjamin Burnley (von der Band Breaking Benjamin). Wo das 98er Original eine überwiegend akustische Power-Ballade ist, dominieren hier sowohl die Begleitung einer elektrischen Gitarre als auch die kraftvollen Stimmen der zwei Rock-Sänger.