Das Debütalbum von Kim Petras erscheint noch im Juni

Das erste Album der Sängerin wird für den 23. Juni erwartet. Außerdem ist sie bei GNTM aufgetreten.

Die deutsche Sängerin Kim Petras kennt momentan nur eine Richtung: steil bergauf! Denn anscheinend gelingt der gebürtigen Kölnerin, die seit 2011 in Los Angeles lebt, momentan alles. Nachdem sie im Duett mit Sam Smith mit dem Song „Unholy“ die Charts stürmte und dafür den Grammy in der Kategorie Best Pop Duo/Group Performance gewann, folgt noch in diesem Sommer das heißerwartete Debütalbum der Dreißigjährigen.

Das Erstlingswerk wird den Namen FEED THE BEAST tragen und ist ab dem 23. Juni erhältlich. Das milliardenfach auf Spotify gestreamte Duett mit Smith, für das die Sängerin als erste Transperson die begehrte Musikauszeichnung bekam, wird auf der Songliste des Albums natürlich vertreten sein.

Kim Petras mit Live-Auftritt bei Germany’s Next Topmodel

Vorab gab es aber noch einen anderen Hit, mit dem Petras mal wieder für Furore sorgte. Der Song „Alone“, den sie mit der US-Rapperin Nicki Minaj aufnahm, gibt schon mal einen ersten Vorgeschmack auf FEED THE BEAST. Und um die Werbetrommel so richtig zu rühren, hat auch Petras gleich mal den Song sowie die Folgesingle „King of Hearts“ beim Staffelfinale Germany’s Next Topmodel performt.

Ungefähr 1,7 Millionen Zuschauer:innen sahen die Folge der Sendung mit Heidi Klum. Kim Petras konnte bereits ihre eigenen Modelqualitäten auf dem aktuellen Cover der „Sports Illustrated Swimsuit“-Ausgabe sowie der Pride-Spezialausgabe von „Out Magazine“ unter Beweis stellen.

Darüber hinaus wird sie auf verschiedenen Festivals weltweit auftreten, unter anderem dem Osheaga in Montreal, Kanada und The Town in São Paulo, Brasilien.