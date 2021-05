Große Nachfrage: Broilers geben zweites Berlin-Konzert – die Open Air-Termine 2022

Foto: Tim Tremark. All rights reserved.

Die Düsseldorfer Punkrock-Band Broilers stieg mit ihrem neuen Album PURO AMOR im April 2021 auf Platz eins der deutschen Vinyl-Charts ein. Aufgrund der hohen Ticketnachfrage setzen die fünf nun einen zweiten Auftritt in der Berliner Waldbühne an, der Vorverkauf startet am 12.05.2021 um 11 Uhr.

Broilers Open Airs 2022: Tour „ Alles wird wieder okay “

Wegen der aktuellen Pandemielage müssen alle für 2021 geplanten Konzerte nun endgültig verschoben werden. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit. Die neuen Termine stehen schon fest:

11.06.2022 Rostock, IGA Park

09.07.2022 Essen, Stadion

21.07.2022 Dresden, Filmnächte am Elbufer – Ausverkauft

23.07.2022 Hamburg, Open Air am Volkspark

05.08.2022 Berlin, Waldbühne – Zusatzkonzert

06.08.2022 Berlin, Waldbühne

20.08.2022 Kassel, Messe – Ausverkauft

27.08.2022 Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air

Mit PURO AMOR erzielten die Broilers ihren zweiten Nummer-eins-Erfolg. Denn schon ihre siebte LP (SIC)! landete 2017 auf Platz eins der offiziellen deutschen Vinyl-Charts, die von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie e.V. ermittelt werden. Die Grundlage des Rankings sind die monatlichen Verkaufs- beziehungsweise Nutzungsdaten von insgesamt 2800 Händler*innen.

„Pura Fiesta“ live vom 1.5. 2021

Tracklist:

5:20 „Preludio: Vanitas“

6:53 „Zurück zum Beton“

9:48 „Gib das Schiff nicht auf!“

13:30 „Tanzt du noch einmal mit mir?“

17:37 „Schwer verliebter Hooligan“

20:54 „Meine Familie“

25:03 „Nach Hause kommen / Zurück zu mir“

29:43 „In 80 Tagen um die Welt“

33:59 „Trink mich doch schön“

38:20 „Wie weit wir gehen“

43:09 „Alles wird wieder OK!“

45:48 „Nicht alles endet irgendwann“

51:34 „33 RPM“

55:05 „Ist da jemand?“

1:01:00 „Meine Sache“

