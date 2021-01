Die Broilers kündigen ihr neues Album PURO AMOR an

Foto: Jochens Kleine Plattenfirma, Robert Eikelpoth. All rights reserved.

Was vor 27 Jahren als Freundschaft begann, entwickelte sich zu einer der größten deutschen Rockbands. Bislang bespielten sie immer wieder große namenhafte Festivals wie „Rock am Ring“ und „Hurricane“ und zahlreiche ihrer eigenen Tourneen. Des Weiteren konnten die Broilers einige Gastauftritte auf Konzerten der Toten Hosen hinlegen. Nun kündigen sie ihr nächstes Album an.

Das achte Studioalbum der Punkrock-Band erscheint am 23. April 2021 auf CD wie auch Vinyl und trägt den Namen PURO AMOR. Neben zusätzlichem digitalem Vertrieb der Platte wird sie auch als limitierte Fan-Box erscheinen. Diese ist auf 8.000 Stück limitiert.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, zieht sich das Motiv der Liebe durch das kommende Album, genauso jedoch spielt das Loslassen eine entscheidende Rolle. So heißt es in der Ankündigung: Die Platte handle „über die echte, wahre, große und pure Liebe, mit all ihren Höhen und Tiefen. Vom ersten zarten Kuss, vom Knutschfleck zur Bisswunde, über das warme Gefühl eines Zuhauses, vom schlimmsten Streit bis zum schmerzhaften Verlust.“

Zudem haben die Broilers acht Open-Air-Konzerte für das Jahr 2021 angesetzt. Im Rahmen dieser wurden bereits 100.000 Tickets verkauft. Die Termine sind hier nochmals aufgelistet:

BROILERS OPEN AIRS 2021 10.07.2021 Essen, Stadion

23.07.2021 Dresden, Filmnächte am Elbufer AUSVERKAUFT!

24.07.2021 Hamburg, Open Air Am Volkspark

31.07.2021 Losheim, Strandbad

07.08.2021 Berlin, Waldbühne

21.08.2021 Kassel, Messe AUSVERKAUFT!

27.08.2021 Rostock, IGA Park

03.09.2021 AT-Wien, Arena Open Air

Vergangene Meilensteine der Broilers

Bestehend aus Sänger und Gitarrist Sammy Amara, Bassistin Ines Maybaum, Ronald Hübner an der Gitarre, Christian Kubczak am Keyboard und Schlagzeuger Andreas Brügge, formte sich die Band bereits im Jahr 1994.

Mittlerweile gründeten die Punkrocker ihr eigenes Label „Skull & Palms Recordings“. Unter diesem veröffentlichten sie ihr bisher letztes Album (SIC)!. Die jüngsten drei Platten der Düsseldorfer landeten außerdem in den Top 5 der deutschen Album-Charts und erreichten Goldstatus. SANTA MUERTE besetzte 2011 Platz 3, wohingegen NOIR aus dem Jahr 2014 und (SIC)! auf Platz 1 der deutschen Album-Charts landeten.