Grossstadtgeflüster kommen 2026 auf Jubiläumstour – ME präsentiert

Die Psychedelic Furs kommen 2025 nach Deutschland – ME präsentiert

8MM Fest 2025 mit Snapped Ankles & A Place To Bury Strangers & mehr – ME präsentiert

Wet Leg: Album im Juli & Deutschlandtour im November – ME präsentiert

Alex G kommt im Herbst nach Deutschland – ME präsentiert

Was für ein schräges Jubiläum und was für ein Anlass zum Feiern: Grossstadtgeflüster wird 23 2/3 Jahre alt und kündigt pünktlich zum mathematisch charmanten Bandgeburtstag eine Jubiläumstour für 2026 an.

Alles zu Grossstadtgeflüster

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 mischt die Berliner Band die deutsche Musiklandschaft mit Elektropop, Elektropunk und einer ordentlichen Portion Attitüde auf.

Bestehend aus Jen Bender, Raphael Schalz und Chriz Falk, hat das Trio in den vergangenen zwei Jahrzehnten sieben Studioalben und zwei EPs veröffentlicht. Der große Durchbruch gelang ihnen 2019 mit dem Album „Trips & Ticks“, das es erstmals in die deutschen Charts schaffte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Mit Songs wie „Fickt-Euch alle“ (über 35 Millionen Streams auf Spotify) oder auch „Feierabend“ – von Musikexpress einst als „Arbeitnehmer-Hymne 2019“ betitelt – hat sich Grossstadtgeflüster längst einen festen Platz in der alternativen Popkultur erspielt.

Jetzt geht die Gruppe also wieder auf Tour und MUSIKEXPRESS präsentiert.

Erste Termine & Ticketinfos

Grossstadtgeflüster feiern ihre 23 2/3 Jahre mit einer besonderen Tour durch Luxemburg, Österreich und Deutschland. Hier sind die ersten bestätigten Dates, insgesamt soll es 15 Tour-Stopps geben:

07.03.2026 – Luxemburg, Den Atelier

16.07.2026 – Wien, Arena Open Air

17.07.2026 – Linz, Frischluft Posthof

27.11.2026 – Berlin, Columbiahalle

Der Vorverkauf für die Jubiläumstour 2026 beginnt am 18 Juni 2025 um 12 Uhr.