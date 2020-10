Gucci-Ad: Iggy Pop, A$AP Rocky & Tyler, The Creator machen einen drauf

Gucci vermeldet nicht einfach, dass sich zur nächsten Saison ein paar neue Stücke in ihren Stores befinden werden – die Luxusmarke veröffentlicht lieber gleich einen Minifilm mit jeder Menge Promi-Esprit.

So begrüßt uns direkt mal Punklegende Iggy Pop zu Beginn des Clips mit exaltierten Gesten und im Leo-Look auf einem sonnendurchfluteten Anwesen, auf dem sich scheinbar in jeder Ecke exotische Vögel aufhalten. Kurz darauf fahren A$AP Rocky und Tyler, The Creator in protziger Karosserie vor. Auch die beiden HipHop- und R&B-Artists strahlen im Retro-Gucci-Outfit.

Es wird sich freundschaftlich umarmt, mit den Papageien und Kakadus gepost, aber vor allem auch ohne Ende getanzt. Mal im Haus, dann wieder auf der ausgedehnten Terrasse und mal am Pool, während Iggy noch versucht, das Wasser von dem angesammelten Dreck zu befreien. Die Szenerie wird untermalt von dem Cerrone-Hit „Supernature“.

Das anderthalbminütige Video wurde bereits im Februar, noch vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, an der Westküste gedreht. Die Regie übernahm niemand Geringeres als Harmony Korine, der auch schon für Werke wie „Spring Breakers“ (2012) und „Beach Bum“ (2019) verantwortlich war. Seine Aufgabe: Die drei an sich sehr unterschiedlichen Männer so zusammenzubringen, dass sie sich verbrüdern und auf diese Weise doch ähnlicher als gedacht werden.

Guckt Euch hier das Gucci-Tailoring-Kampagnenvideo an: