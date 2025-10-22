Axl Rose flippt aus – jetzt ist der wahre Grund für Wut-Show von Guns N’ Rose bekannt

Guns N‘ Roses tun es wirklich: Erster Wacken-Auftritt!

Fans rätselten über Axl Roses Ausraster bei einer Show von Guns N’ Roses. Jetzt enthüllt: Hinter dem Wutanfall steckt ein kurioses Technikproblem. Mehr zum Konzert in Buenos Aires.

Axl Rose, Sänger von Guns N’ Roses, warf während eines Konzerts sein Mikrofon auf das Schlagzeug. Der Vorfall ereignete sich gleich zu Beginn der Show und war offenbar nicht der einzige Wutausbruch des Frontmanns an dem Abend.

Frontmann lässt Groll am Schlagzeug aus

Am Samstagabend, 18. Oktober, spielte die Hard-Rock-Band im Rahmen ihrer Tournee ein Konzert in Buenos Aires, Argentinien. Sie eröffneten die Show mit ihrem Hit „Welcome to the Jungle“, als Axl Rose plötzlich in Wut ausbrach. Fan-Aufnahmen zeigen, wie der Sänger seinen Frust gleich zweimal an den Drums ausließ.

In dem Clip wirft Rose zunächst sein Mikrofon mit Wucht ins Schlagzeug. Später steigt er auf das Schlagzeugpodest und tritt gegen die Basstrommel. Anschließend reißt er sich die Jacke vom Leib und stürmt von der Bühne. Als Rose kurz darauf zurückkehrt, sagt er zu den Fans: „Ich versuche es einfach mal“ – und führt die Show fort.

Wutausbruch hier anschauen:

Grund ist nun bekannt

Nach dem Gig spekulierten Fans, Axl Rose sei womöglich mit der Leistung des neuen Drummers Isaac Carpenter unzufrieden gewesen. Laut „Daily Mail“ war dies jedoch nicht der Fall. Eine dem Frontmann nahestehende Quelle erklärte, dass Rose während der Show technische Probleme hatte: Über seine In-Ear-Monitore habe er ausschließlich das Schlagzeug gehört. Seitens des Sängers steht aber die Bestätigung noch aus.

Schlagzeuger-Wechsel fand Anfang 2025 statt

Frank Ferrer, der frühere Schlagzeuger, war fast 20 Jahre Teil der Band und spielte sein letztes Konzert mit Guns N’ Roses bereits Ende 2023. Laut Band-Manager trennten sich beide Seiten „einvernehmlich“. Seit März 2025 gehört Isaac Carpenter offiziell zur Besetzung.