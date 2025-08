Guns N‘ Roses bei Wacken 2025: Fans enttäuscht! (Video)

Der Auftritt von Slash und Co. stößt nicht gerade auf Begeisterung. Das sind die Reaktionen.

Guns N‘ Roses haben am Donnerstagabend (31. Juli) auf dem Holy Ground des Wacken Open Air ihr Debüt gegeben. Fast dreieinhalb Stunden spielte die kalifornische Hardrock-Band auf dem Mega-Festival in Schleswig Holstein. Einen Slot dieser Länge gab es noch nie. So reagieren die Fans im Netz auf die Performance der Gruppe – und auf die stimmliche Verfassung von Axl Rose.

Mit frühen Klassikern wie „Welcome to the Jungle“ und „Mr. Brownstone“, Bombast-Balladen wie „November Rain“ sowie selten gespielten Perlen wie „Coma“ und neueren Tracks wie „Hard Skool“ bekam auf dem Metal-Festival jede Fan-Generation etwas geboten. Die Headliner brachten aber nicht nur ein Set voller Klassiker und der üblichen Cover mit, sondern überraschte das Publikum auch mit einer emotionalen Geste: einem Tribute an den kürzlich verstorbenen Ozzy Osbourne.

Guns N‘ Roses Wacken: Klingt wie „Micky Maus“

Bei einer Show dieser Länge befürchteten bereits im Voraus einige das stimmliche Vollversagen des Sängers Axl Rose. Seine Performance hatte schon bei den bisherigen Guns-N‘-Roses-Tourstopps für Häme und Spott im Netz gesorgt. Auch beim Wacken bleibt die Kritik nicht aus. Unter einem Fan-Upload zum 1990er Klassiker „Civil War“ beschwert sich eine Userin: „OMG… Das Einzige was er noch hingekriegt hat, war das Pfeifen am Anfang . ,Civil War‘ einer der schönsten Songs von Gn‘R verhunzt… Und wenn jetzt wieder jemand sagt, es lag am schlechtem Sound…. Nein, er kann einfach nicht mehr singen. Schade.“

Auch in der Kommentarspalte eines Mitschnitts des Charts-Hits „Paradise City“, dem letzten Song der Setlist, herrscht herbe Enttäuschung. „Da ist der Lack ab“ oder „eine Karikatur seiner selbst“, schreibt das Netzpublikum. Nicht wenige vergleichen die Rockröhre des 63-Jährigen mit der Piepsstimme eines populären Disney-Charakters: „Klingt wie Micky Maus, die in einem Mixer sitzt.“

Beistand für Axl: „ Deutschland und seine Experten!“

Ein paar wenige Fans springen für den Frontmann jedoch in die Bresche. „Sind halt auch älter geworden, ich fands ok“, schreibt jemand. Ein anderer weist auf die Qualität des Mitschnitts hin und verteidigt die Hardrocker: Das ist Live-Musik …Und hier mit einem Mikrofon von einem Handy aufgenommen!!! Da labert einer den Blödsinn vom anderen nach! Deutschland und seine Experten!“

Dennoch bleibt das Stimmungsbild eindeutig: Die Fans im Netz scheinen enttäuscht über das Wacken-Debüt von Guns N‘ Roses. Und obwohl Axl Rose bei „Knocking On Heavens Door“ schon die kritischen hohen Töne vermeidet, ist das Urteil der meisten so hart wie die Musik auf Wacken: „Respekt an alle, die sich das bis zum Ende angetan haben und nun an Ohrenkrebs erkrankt sind. Das war einer der schlechtesten Wacken Gigs ever. Gn‘R haben einfach fertig.“