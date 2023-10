Deshalb weint Gwen Stefani bei ihrer Sternenverleihung auf dem Walk of Fame (Video)

Ehemann Blake Shelton rührt mit persönlichen Worten: „Als ich sie kennenlernte, war sie alles andere als eine typische Berühmtheit.“

Gwen Stefani ist am Donnerstag (19. Oktober) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Bei der Zeremonie wurde sie von ihren drei Söhnen, dem 17-jährigen Kingston, dem 15-jährigen Zuma und dem neunjährigen Apollo, begleitet. Vor allem auch ihr Ehemann Blake Shelton, der selbst ein sehr erfolgreicher Country-Sänger und Songwriter ist, hat sie begleitet – seine Rede rührte die 54-Jährige zu Tränen.

Die Rede hier ansehen:

Blake Shelton über Gwen Stefani: „Muttersein ist das Wichtigste in ihrem Leben“

Der Country-Star hob in seiner Rede an Stefani vor allem ihre Hingabe als Mutter hervor: „Knapp 10 Jahre, nachdem ich sie zum ersten Mal getroffen habe, kann ich ohne Zweifel sagen, dass Muttersein immer noch das Wichtigste in ihrem Leben ist“, erklärte er dem Publikum.

„Das ist in diesem Geschäft wirklich selten.“ Während Stefani dabei sichtlich Tränen in den Augen standen, fuhr Shelton fort: „Heute wird sie für ihr Nebenprojekt geehrt – nämlich einer der größten Stars der Welt zu sein. Meiner Meinung nach ist Gwen genau die richtige Person für einen Stern auf dem Walk of Fame. Sie hat in Bereichen von Musik, Fernsehen und Film bis hin zu Mode und Beauty immer wieder Spitzenleistungen gezeigt. Ihr einzigartiger Stil hat sie weltweit beliebt gemacht. Aber niemand liebt sie so sehr wie ich.“

Im Mai diesen Jahres wurde auch Stefanis Ehemann selbst mit einem Stern ausgezeichnet. Das war die Rede, die die Musikerin an Blake Shelton geschrieben hatte:

Dankbarkeit auf Instagram: „Das Mädchen aus Anaheim“

Nach ihrer Zeremonie drückte Stefani ihre Dankbarkeit auf Instagram aus: „Wer hätte gedacht, dass dieses Mädchen aus Anaheim einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame haben würde. Danke, dass ihr all diese Jahre diesen Weg mit mir gegangen seid und mit mir gesungen habt … ich liebe euch!!!“

Stefani veröffentlichte bislang vier Soloalben und hat – einschließlich ihrer Arbeit mit No Doubt – weltweit mehr als 30 Millionen Alben verkauft. 2017 veröffentlichte sie das Weihnachtsalbum YOU MAKE IT FEEL LIKE CHRISTMAS. Darunter ist auch ein Duett mit Ehemann Blake Shelton. Das Album wurde 2018 sowie 2020 mit weiteren Titeln neu aufgelegt.