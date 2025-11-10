Haftbefehl überrascht mit Maske – Fans rätseln über Grund

Haftbefehl sorgt mit seiner Maske für Aufsehen. Fans spekulieren über Kokain-Folgen, OP-Gerüchte und modische Inszenierung.

Im Internet kursieren zahlreiche Theorien über die auffällige Veränderung von Haftbefehls Nase – am häufigsten wird dabei der Einfluss seines Kokain-Konsums genannt. Nun zeigte sich der 39-Jährige jedoch in einer neuen Erscheinung: Bei der Premiere seiner Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ trug der Rapper, bürgerlich Aykut Anhan, eine schwarze Sturmhaube. Diese verdeckte seinen gesamten Kopf und sein Gesicht – nur die Augenpartie blieb sichtbar.

Mode-Statement oder bewusste Inszenierung?

Als Fashion-Statement kann die Kopfbedeckung durchaus verstanden werden – schließlich wird Haftbefehls Musik häufig als Gangsta- oder Straßenrap bezeichnet. Auch seine Texte, die sich oft um Kriminalität, Drogen und Gewalt drehen, könnten mit der Sturmmaske korrespondieren. Bereits in der Vergangenheit hat Anhan durchaus schon Konzerte mit Maske performt. Er selbst hat sich dazu aber noch nicht weiter positioniert.

Hier ein früherer Auftritt von Haftbefehl:

Drogenabhängigkeit ein Grund?

Auf Social Media dominieren jedoch andere Spekulationen zu Anhans Auftritt. Nach der Veröffentlichung seiner Doku, in der seine Drogenabhängigkeit offen thematisiert wird, liegt für viele der Grund für die Gesichtsbedeckung näher – der sichtbare körperliche Verfall durch jahrelangen Kokain-Konsum. Tatsächlich hat sich die Nase des Rappers seit 2022 verändert. Fachleute vermuten, dass eine Verätzung der Nasenschleimhaut und Nasenscheidewand – eine bekannte Folge übermäßigen Kokainkonsums – dahintersteckt. Viele Medien interpretieren das Maskentragen daher als Versuch, sein verändertes Gesicht zu verbergen.

Gerüchte um mögliche Schönheitsoperation

Unter Fans wird zudem spekuliert, ob sich der Rapper einer Nasenoperation unterzogen haben könnte. Eine ästhetische Korrektur der entstellten Nase erscheint für viele nachvollziehbar, ist bisher jedoch unbestätigt. Auffällig ist auch: Auf Haftbefehls Instagram-Profil finden sich keine aktuellen Bilder aus dem Jahr 2025. Weiter fragen Fans: Wird der Rapper nun auch auf den kommenden Clubkonzerten mit Maske auftreten?

Netflix-Erfolg

Die Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ erschien am 28. Oktober 2025 auf Netflix und stieg direkt auf Platz 4 der globalen Charts für nicht-englischsprachige Produktionen ein.