HipHop-Recap: Mit Gunna und Celo & Abdi ft. Summer Cem und Nimo

Celo & Abdi geben sommerliche Vibes und Gunna serviert einen clubtauglichen Trap-Beat.

Diese Woche dabei: Gunna droppt mit „Whatsapp (Wassam)“ seine dritte Single 2024 und das Rap-Duo Celo & Abdi tut sich mit Summer Cem und Nimo für den Track „So So Def“ zusammen.

Gunna – „Whatsapp (Wassam)“

Im Juni 2023 veröffentlichte Gunna sein viertes Studioalbum A GIFT & A CURSE und erlangte damit Platz eins der US-amerikanischen Billboard HipHop-/R&B-Album-Charts. Anfang 2024 folgten dann seine beiden Singles „Bittersweet“ und „Prada Dem“, die wie sich vor einigen Wochen herausstellte, Teil seiner neuen LP ONE OF WUN sein werden. Nun nutzte der 30-Jährige seinen jetzigen Release „Whatsapp (Wassam)“, um eine weitere Bombe platzen zu lassen: Das Album soll bereits am 10. Mai erscheinen.

„Whatsapp (Wassam)“ repräsentiert einen für Gunna typischen, selbstbewussten Rap über seinen Erfolg. Und auch der von Turbo produzierte basslasstige Trap-Beat erinnert an vergangene Werke des Musikers aus Atlanta. Neben Angebereien erklärt Gunna inhaltlich aber auch, dass sich harte Arbeit auszahlt. Und dass er hart arbeiten kann, zeigt er mit seiner aktuell gestarteten Nordamerika-Tour „Bittersweet“.

Celo & Abdi ft. Summer Cem und Nimo – „So So Def“

Nicht nur von Gunna ist ein neues Album in den Startlöchern: Auch Celo & Abdi haben bereits ihr neues Werk DUO NUMERO UNO angekündigt. Einen Vorgeschmack gibt das Duo nun mit „So So Def“. M3 lieferte den Beat, der ein Sample des 2007er-Hits „Baby Don’t Go“ von Fabolous ft. Jermaine Dupri ist.

Inhaltlich geht es hier erstrangig um Besitztümer und das Loben seiner eigenen Rapskills, doch die vier Künstler schaffen es auch, mit ihren jeweiligen Parts für Abwechslung zu sorgen und gleichzeitig miteinander zu harmonieren. Der Song kombiniert Frankfurter Rap mit Sommer-Vibes und ist ein Leckerbissen für alle, die auf 2000er HipHop stehen.