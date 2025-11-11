Reinhard Mey dankt Haftbefehl – „In meinem Garten“ erlebt Comeback

Rosalía besucht das „Berghain“ mit Björk und Yves Tumor – und singt auf Deutsch

Mehr als fünf Jahrzehnte nach der Veröffentlichung seines Songs „In meinem Garten“ erlebt der deutsche Liedermacher Reinhard Mey ein großes Comeback. Auslöser ist die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“, die das Leben und die Karriere des Rappers Haftbefehl beleuchtet. In einer Szene des Films hört der Rapper das Stück von Mey und singt es mit – ein Moment, der viele Zuschauer:innen berührte und dem Stück neue Aufmerksamkeit und auch eine Chartsplazierung verschaffte.

„Danke, Aykut“ – Reinhard Mey bedankt sich bei Haftbefehl

Der 82-jährige Musiker reagierte auf den plötzlichen Erfolg mit einer persönlichen Botschaft an Haftbefehl. Auf seiner Internetseite schrieb er: „Danke, Aykut, für Deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht.“ Damit spielt Mey nicht nur auf den Charterfolg des Songs „In meinem Garten“ an, sondern würdigt auch die unerwartete Verbindung zwischen zwei Generationen deutscher Musik. Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, nahm das Lied in den offiziellen Soundtrack zur Dokumentation auf – aus persönlichen Gründen, wie er in der Doku verrät.

Höchster Single-Chartserfolg seiner Karriere

Laut GfK Entertainment erreichte „In meinem Garten“ Platz 15 der deutschen Single-Charts – der bislang höchste Rang einer Single in Meys jahrzehntelanger Laufbahn. Zuvor hatte der Sänger zwar mit einigen seiner Alben die Spitze der deutschen Albumcharts erreicht, allerdings blieben große Chartsplazierungen seiner Singles aus. „Annabelle, ach Annabelle“ (1972) und „Mann aus Alemannia“ (1974) waren bisher die einzigen Songs, die ihm kleinere Chartserfolge bescherten.

Wenn Liedermacher auf Rap trifft

Die Kombination aus Reinhard Meys poetischer Liedkunst und Haftbefehls modernem Rap steht sinnbildlich für die Vielfalt der deutschen Musiklandschaft. Während Mey mit über 30 Alben als als einer der bedeutendsten Liedermacher der 1970er-Jahre gilt, zählt Haftbefehl seit über einem Jahrzehnt zu den wichtigsten Stimmen des deutschen HipHop. Der gegenseitige Respekt zwischen beiden Künstlern verdeutlicht, dass musikalische Grenzen über Stilrichtungen und Generationen hinweg verschwimmen können.