Reinhard Mey feiert Comeback dank Haftbefehl-Doku

Xatar: So reagieren Haftbefehl, Shirin David und andere auf seinen Tod

Reinhard Meys Song „In meinem Garten“ erlebt dank der Haftbefehl-Dokumentation auf Netflix ein überraschendes Revival. Der Rapper zollt dem Liedermacher dankend Respekt.

Die Netflix-Dokumentation über Haftbefehl hat das Augenmerk auf einen Künstler gelenkt, der gegensätzlicher kaum sein könnte – und doch unter Deutschrap-Fans nun unerwartete Bewunderung erfährt: Die Musik von Reinhard Mey findet in „Babo – Die Haftbefehl-Story Erwähnung und löst einen neuen Hype um den 82-jährigen Liedermacher aus.

In dem Porträt des Rappers, das seinen Absturz in die Drogensucht nachzeichnet, singt Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, Meys Lied „In meinem Garten“ und zitiert die Zeilen: „In meinem Garten, in meinem Garten / Blühte blau der Rittersporn / Zwischen dem Unkraut, in meinem Garten / Im Geröll in meinem Garten / Wo die anderen Blumen verdorr’n.“ Anschließend sagt er: „Brutaler Song, Alter. Heftig.“

Meys „In meinem Garten“ in der Haftbefehl-Doku:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Reinhard Mey ist eigentlich dafür bekannt, seine Songs nicht für solche Projekte freizugeben, berichtet „Raptastisch“. Nur durch einen persönlichen Brief des Regisseurs und den Sohn seiner Managerin, der großer Haftbefehl-Fan ist, konnte er demnach überzeugt werden, „In meinem Garten“ für die Doku freizugeben.

Haftbefehl ist berührt von Meys Unterstützung – und Mey in den Top 50

Haftbefehl bedankte sich auf Instagram bei Mey: „‚In meinem Garten‘ von Reinhard Mey ist in den Top 50“, schrieb er in einer Instagram-Story. „Was mich besonders berührt hat, ist die anfängliche Skepsis im Team von Reinhard Mey. Sie zögerten, an meiner Dokumentation teilzunehmen – verständlich, denn was sie zuvor im Netz über mich fanden, weckte wohl eher Zweifel als Vertrauen.“

„Den Künstler hinter den Schlagzeilen erst wirklich verstehen, bevor man sich ein Urteil erlaubt“

Der Rapper fuhr fort: „Doch gerade deshalb erfüllt es mich heute mit umso größerer Freude, dass Reinhard Mey nach dem Sehen der Doku persönlich zu mir fand, mir schrieb und mir damit etwas gab, das tiefer geht als Zustimmung – eine stille, ehrliche Bestätigung: Dass man den Menschen hinter dem Bild, den Künstler hinter den Schlagzeilen, erst wirklich verstehen sollte, bevor man sich ein Urteil erlaubt.“

„In meinem Garten“ im Original:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„In meinem Garten“ schrieb Mey 1970 als Teil seines dritten Studioalbums AUS MEINEM TAGEBUCH. Der Song wurde von Walther Richter produziert und gilt als einer der frühen Höhepunkte in Meys Karriere. Er handelt von Liebe, Verlust, Vergänglichkeit und Schmerz.

Der Film „Babo – Die Haftbefehl-Story“ ist seit dem 28. Oktober auf Netflix und wurde von Elyas M’Barek (43) und Pacco-Luca Nitsche (41) produziert. Zu sehen sind in dem Film, der das Leben von Haftbefehl hinter Ruhm und Erfolg von seiner persönlichsten Seite zeigt, auch Rapgrößen wie der inzwischen verstorbene Xatar, aber auch Celo & Abdi und Jan Delay.