Haftbefehl und Xatar kündigen DER HOLLAND JOB 2 an

Der Offenbacher Rapper Haftbefehl hat in einer gemeinsamen Instagram-Story mit Xatar eine Forstsetzung des 2016 erschienenen Albums DER HOLLAND JOB angekündigt. In dem Video sitzt Haftbefehl in einem Auto und schwenkt die Kamera auf die anderen Fahrzeuginsassen. Als Xatar ins Bild kommt schreit er: „Coup 2 kommt“.

DER HOLLAND JOB erschien 2016 zusammen mit einem aufwendig produzierten Kurzfilm. Die beiden Rapper nannten sich damals „Coup“, worauf auch die nun veröffentlichte Ankündigung anspielt. Auf dem Kollaboalbum war auch die Single „AFD“, die auf das damalige Aufkommen der rechtspopulistischen Partei „Alternative für Deutschland“ Bezug nahm und das Akronym kurzerhand in „Ausländer für Deutschland“ umdrehte. Ansonsten zeichnete sich das 13 Songs starke Album durch klassischen Straßenrap auf Kopfnicker-Beats aus. Ob Haftbefehl und Xatar nun mehr als sechs Jahre später an den damaligen Sound anknüpfen, oder auch verstärkt modernere Elemente einbauen werden, ist bisher nicht bekannt. Bis auf das kurze Instagram-Video haben die beiden noch keine Details zu ihrem gemeinsamen Projekt verraten. Eventuell könnte sich das bald ändern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DEUTSCHRAP STORIES (@deutschrap_stories)

Haftbefehl veröffentlichte zuletzt das DAS SCHWARZE ALBUM (2021), ein Jahr zuvor erschien DAS WEISSE ALBUM (2020). Vor kurzem kündigte der Straßenrapper auch an, an einem neuen Soloalbum zu arbeiten. Haftbefehl hat also eine ganze Menge vor. Wann DER HOLLAND JOB 2 und das neue Soloalbum erscheinen könnten, steht noch in den Sternen. Das beide Alben noch dieses Jahr veröffentlicht werden, erscheint aber eher unwahrscheinlich.