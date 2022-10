Haftbefehl warnt vor Lachgaskonsum

Der Rapper Haftbfehl äußerte sich am 4. Oktober über den Konsum von Lachgas und dessen Risiken. In einer Instagram-Story schreibt er: „In kürzester Zeit greift das eure Nerven & eure Motorik an […] Bitte lasst die Finger davon“.

Er teilte dazu auch noch einen Beitrag der Instagram-Seite @deutschrap_ideal, die eine Story von Haftbefehls Frau Nina Anhan gepostet haben, in der sie und der Rapper sich ebenfalls dazu äußern und erzählen, dass er aktuell immer noch mit den Folgen des Konsums zu kämpfen habe.

Tourabsage im August

Haftbefehl war im August auf seiner „Die Schwarzweisse Tour“ und musste diese aus gesundheitlichen Gründen absagen. Am 17. August postete er unter anderem die Worte: „Mein Körper braucht eine Pause. Eine Pause, von der ich noch nicht weiß wie lange sie gehen wird.“

In der gleichen Story am 4. Oktober teilte er mit, dass er dieses Jahr noch eine Show spielen wird. In Kürze soll es weitere Informationen dazu geben.