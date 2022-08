Aus gesundheitlichen Gründen: Haftbefehl sagt Tour ab

Immer mehr Künstler*innen ziehen die Notbremse – so auch Haftbefehl. Eigentlich wollte der Rapper mit seiner „Die Schwarzweisse Tour“ wieder richtig Vollgas geben, doch vorerst wird von ihm wenig zu hören sein. Grund dafür seien gesundheitliche Probleme.

Die Tour sollte am ersten September in Stuttgart beginnen und nach weiteren Stopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz schließlich in Luxemburg enden. Nun kündigte Haftbefehl an, dass er alle Shows „ersatzlos“ absagen muss, da es ihm im Moment gesundheitlich nicht gut gehe.

„Mein Körper braucht eine Pause“

Noch vor einer Woche veröffentlichte der Rapper einen Instagram-Post, unter dem er motiviert „CAN’T STOP – WON’T STOP!!!“ schrieb. Mittwoch (17. August) folgte dann die enttäuschende Nachricht: „Leider muss ich „Die Schwarzweisse Tour“ aus gesundheitlichen Gründen ersatzlos absagen. Mein Körper braucht eine Pause. Eine Pause, von der ich noch nicht weiß wie lange sie gehen wird“, so der Rapper in einem weiteren Post.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HAFTBEFEHL (@haftbefehl)

Der 36-jährige Künstler aus Offenbach versuchte, seine Fans zu beruhigen. Er teilte ihnen weiterhin mit, dass die gekauften Tickets für seine Shows bei dem Anbieter problemlos zurückgegeben werden können. „Macht euch keine Sorgen. Danke für euren Support“, beendet er die Ankündigung.

Tour-Absage wegen Skandal in Mannheim?

Am 7. August musste bereits ein Konzert in Mannheim abgesagt werden – und zwar noch an Ort und Stelle. Denn: Haftbefehl kam sturzbetrunken auf die Bühne und brach fast zusammen. Gerade einmal zwei Minuten war der Rapper zu sehen. Schließlich warf er sein Mikrofon in die Menge und verließ die Show. Er versuchte zwar, einige Zeilen zu rappen, scheiterte allerdings nach wenigen Sekunden. Außerdem war es nicht Haftbefehl, der das Konzert daraufhin abgesagt hat, sondern die Veranstalter selbst.

Ob dieser skandalöse Vorfall mit der Tour-Absage zusammenhängt, bleibt bislang unklar. Auch Nachholtermine sind noch nicht bekannt.

Seht hier die Videoaufnahmen von Fans an dem Abend in Mannheim: