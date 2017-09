Schon seit einiger Zeit treibt HBO eine dritte Staffel von „True Detective“ voran. Nachdem die Serie, die in jeder Staffel eine neue Handlung und Besetzung bekommt, bereits in Staffel Zwei stark an Qualität verlor, lag das Projekt eigentlich auf Eis. Doch zuletzt gab es immer mal wieder positive Signale, die in der Verpflichtung Mahershala Alis als Hauptdarsteller für eine dritte Staffel „True Detective“ gipfelten.

Nun gibt es weitere Informationen zur neuen Staffel. Die Produktion hat offiziell grünes Licht bekommen, Serienschöpfer Nic Pizzolatto wird abermals die Drehbücher schreiben. Pizzolatto wird aller Voraussicht nach auch Regie führen, einige Episoden werden allerdings auch von Jeremy Saulnier inszeniert, der sich 2016 mit „Green Room“ einen Namen gemacht hat.

In einem offiziellen Statement gab HBO am Freitagmorgen auch den Handlungsort und die grobe Story bekannt. Die Geschichte von „True Detective“ wird in die Ozarks verlegt, ein mit viel Wasser durchzogenes Waldgebiet, das bis in die US-Bundesstaaten Arkansas, Missouri und Oklahoma reicht. Zuletzt hat Netflix eine Crime-Serie veröffentlicht, in der Jason Bateman in dem Urlaubsgebiet einen Geldwäschering aufbauen möchte.

Mahershala Ali wird nun einen Polizisten spielen, der ein bizarres Verbrechen aufklären muss, das in den Ozarks begangen wurde. HBO betont, dass die Handlung wieder in verschiedenen Jahren spielen wird, was stark an die Struktur der ersten „True Detective“-Staffel erinnert. Und die war ja immerhin ein Meisterwerk.

Bei all den neuen Informationen fehlt bisher nur noch das Startdatum der Serie. Man darf aber wohl mit Mitte 2018 rechnen.