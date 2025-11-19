Daniel Radcliffe rührt mit Brief an Dominic McLaughlin zur Potter-Serie

Daniel Radcliffe hat Dominic McLaughlin vor dessen Drehstart zur neuen „Harry Potter“-Serie einen persönlichen Brief geschickt und seine Unterstützung zugesagt.

Daniel Radcliffe hat dem neuen „Harry Potter“-Star Dominic McLaughlin einen Brief geschrieben und ihm alles Gute am Set gewünscht.

Im Gespräch mit „Good Morning America“ erzählte der ehemalige Harry-Potter-Darsteller, dass er seinen jungen Nachfolger kontaktiert und ihm Unterstützung angeboten habe.

„Ich würde nicht sagen, dass jeder, der Harry spielen wird, sich an mich wenden muss, aber ich kenne ein paar Leute, die an der Produktion arbeiten. Ich habe Dominic geschrieben und ihm einen Brief geschickt, und er hat mir eine sehr nette Antwort zurückgeschickt“, sagte Radcliffe.

„Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, eine noch bessere Zeit als ich“

„Ich möchte kein Gespenst im Leben dieser Kinder sein, aber ich wollte ihm einfach schreiben, um ihm zu sagen: Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, eine noch bessere Zeit als ich – ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere Zeit“, fuhr der 36-Jährige fort. „Und das tue ich auch, ich sehe diese Bilder von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach nur umarmen. Sie sehen so jung aus. Ich schaue sie mir an und denke: Es ist verrückt, dass ich das in diesem Alter gemacht habe. Aber es ist auch unglaublich süß und ich hoffe, dass sie eine tolle Zeit haben.“

„Harry Potter“-Neuauflage bei HBO

Warner legt „Harry Potter“ aktuell als HBO-Serie neu auf und dreht eine Live-Action-Umsetzung, die erneut alle sieben Fantasy-Bücher mit neuem Cast verfilmt. Jede Staffel soll einen Band von J.K. Rowlings Vorlage umsetzen. Die Produktion soll innerhalb einer Dekade erfolgen, nicht zuletzt, damit die neuen Jung-Stars nicht zu schnell altern. J.K. Rowling selbst ist als ausführende Produzentin hinter den Kulissen beteiligt – auch wenn sie weiterhin umstritten bleibt.

Startdatum voraussichtlich 2027

Der Drehstart erfolgte im Sommer 2025. Pro Staffel ist eine Drehzeit von zehn bis elf Monaten angesetzt. Obwohl Fans zunächst auf einen Start 2026 gehofft hatten, wurde schließlich das Startdatum für 2027 festgesetzt. Ein konkretes Datum darüber hinaus steht noch aus.

Die „Harry Potter“-Serie erscheint in den USA beim Sender HBO sowie beim Streaming-Dienst HBO Max. Ob dies – wie bei anderen HBO-Serien wie „Game of Thrones“ – eine deutsche Auswertung bei Sky/WOW oder einem anderen Anbieter bedeutet oder ob der Streamer bis 2027 in Deutschland selbst startet, bleibt abzuwarten.

Teure Produktion

„Harry Potter“ wird von Dominic McLaughlin gespielt, Hermine Granger von Arabella Stanton und Ron Weasley von Alastair Stout. Günstig wird die Serienproduktion nicht: Allein eine „Mini-Stadt“ nahe des Warner-Sets, die ausschließlich für die Serie gebaut wurde, kostete eine Milliarde Pfund. Neben einer Schule für den jungen Cast soll dort auch ein neuer Ligusterweg 4 entstehen.