HBO Max in Deutschland: Waipu.tv bringt „The Last of Us“ & Co. günstig ins Abo

Waipu.tv macht HBO Max zum Schnäppchen: „House of the Dragon“, „The White Lotus“ und mehr – für nur 6,99 Euro im Monat mit vier gleichzeitigen Streams.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es den amerikanischen Streamingdienst HBO Max nun auch in Deutschland – über den IP-TV-Anbieter Waipu.tv, der das Angebot passend zur Osterzeit als Perfect-Plus-Abo mit HBO Max auf den Markt bringt.

Der Dienstleister verspricht mehr als 3.000 TV-Sender, darunter 70 kostenpflichtige Angebote wie Sky SciFi. Zudem umfasst die Mediathek „Waiputhek“ mehr als 40.000 weitere Inhalte. Das Perfect-Plus-Paket ermöglicht bis zu vier Personen gleichzeitig zu streamen und bietet einen Aufnahmespeicher von 150 Gigabyte.

HBO Max ist ebenfalls Teil des Angebots und lässt sich in Full HD – allerdings mit Werbung – abrufen. Der amerikanische Film-und-Serien-Dienst war bis Anfang dieses Jahres nicht in Deutschland verfügbar und ist seit dem 13. Januar auch hierzulande streambar. RTL+ reagierte schnell: Abonnent:innen mit einem RTL+ Premium Account für 11,99 Euro im Monat können die neuen Inhalte mit Werbung streamen, jedoch nur für zwei Personen gleichzeitig. Waipu.tv übertrifft dies mit seinem Einstiegsspecial.

Diese Inhalte sind auf HBO Max verfügbar

Auf HBO Max sind Inhalte von HBO, Warner Bros., dem DC-Universum, Discovery und Eurosport abrufbar – von Blockbuster-Serien bis hin zu Oscar-prämierten Hollywood-Filmen. Unter anderem sind folgende Produktionen vertreten:

„One Battle After Another“

„The Pitt“

„Heated Rivalry“

„House of the Dragon“

„The White Lotus“

„A Knight of the Seven Kingdoms“

„The Last of Us“

„Euphoria“

Lohnt sich das Waipu.tv-Abo?

Wer Zugriff auf die weiteren Waipu.tv-Sender und die Waiputhek möchte, fährt mit dem Angebot gut: Das Perfect-Plus-Abo kostet normalerweise 17,99 Euro im Monat – im ersten Jahr lassen sich damit elf Euro monatlich sparen.

Der einzige Nachteil: HBO Max ist lediglich im Basis-Paket enthalten und beinhaltet daher Werbung. Zudem muss auf 4K-Auflösung und Dolby Atmos verzichtet werden.

Diese Features gibt es ausschließlich beim Anbieter selbst, wo die Premium-Variante 16,99 Euro im Monat kostet. Das Basis-Abo nur für HBO Max startet jedoch bereits ab 5,99 Euro und erlaubt zwei Personen das Streamen mit Werbeunterbrechungen. Wer also ausschließlich HBO Max benötigt, kann auch direkt dort einen Vertrag abschließen.