Zwölf Shows, ein Weltrekord: Harry Styles schreibt Geschichte

Nach erster Kritik feiert Harry Styles einen Triumph: Mit zwölf Shows in Folge stellt er im Wembley-Stadion einen neuen Weltrekord auf und schlägt Coldplay.

Wer kennt sie nicht von früher: die viel zu dicken, bunten Guinness-World-Record-Bücher. Einmal mit einem Nasenpiercing 12 Trucks gleichzeitig durch Nevada ziehen oder die Fingernägel wachsen lassen, bis sie zwölf Loopings schlagen. Doch hin und wieder erscheint dann doch ein Rekord, zu dem man gratulieren möchte, anstatt sich spontan zu übergeben. Und in eben diese Ansammlung von Rekordhaltern reiht sich nun auch Harry Styles ein. Als kleiner Disclaimer vorab: Es handelt sich weder um Fingernägel noch um Piercings.

Ein Zertifikat für Styles

Der einstige One-Direction-Star schaffte es mit sage und schreibe 12 aufeinanderfolgenden Shows im Wembley-Stadion, einen neuen Rekord zu brechen. Damit pulverisierte er Coldplays 10-Show-Rekord aus dem Jahr 2025 und sicherte sich das beliebte Weltrekord-Zertifikat für ihn und sein Team. Die 12 Shows in Folge begann er am 12. Juni und beendete den Lauf am 4. Juli, an dem er auch den Rekord amtlich machte.

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Somit verbrachte Harry Styles insgesamt 24 Tage im berühmten Stadion, was in der Tourbranche als Äquivalent zu Udo Lindenbergs Aufenthalt im Atlantic Hotel gewertet werden kann. Nicht verwunderlich scheint es daher, dass er vor einem Konzert das England-Spiel gegen Kongo mit Fans schaute und später den „Three Lions“-Song anstimmte.

Von der Kritik zum Erfolg

Während noch zu Beginn der Tour Berichte über ein unglückliches Bühnenbild und nicht ausverkaufte Konzerte die Runde machten, konnte Harry Styles mit diesem Rekord über alle Zweifel erhaben bleiben. Die Tour zum Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ kann somit als überragender Erfolg gewertet werden und wird nach dem England-Stopp weiter nach Brasilien führen, wo Harry Styles ab dem 17. Juli in São Paulo wieder auf der Bühne steht.

Wer sich jetzt auf Konzerte in Deutschland freut, wird zunächst enttäuscht: Die „Together, Together“-Tournee findet ohne den DACH-Raum statt. Allerdings wird gemunkelt, dass der Sommer 2027 vielleicht ein oder mehrere Harry-Styles-Konzerte in Berlin mit sich bringen könnte.

„As It Was“ war auch schon ein Rekord

Harry Styles schaffte es bereits einmal mit seinem Song „As It Was“ als erfolgreichste Single des Jahres 2022 in das begehrte Rekordbuch. Und wer beim Guinness World Records direkt an die Biermarke denkt, liegt damit auch nicht verkehrt. Denn die Brauerei selbst rief damals das Buch ins Leben, um ein Werbegeschenk für die belieferten Pubs mitzuführen. Wer also beim nächsten Pubquiz glänzen will, ist nun mit den neuesten Harry-Styles-Rekorden gewappnet.