Schockmoment in Wembley: Harry Styles bricht auf der Bühne zusammen

Harry Styles kollabierte bei seiner Wembley-Show, nachdem er sich verschluckt hatte. Der Sänger beruhigte seine Fans: Alles sei gut – trotz extremer Hitze im Stadion.

Fans bei der Harry-Styles-Show im Wembley-Stadion am Freitag, den 26. Juni, mussten kurz schlucken: Ihr Superstar klappte vor ihren Augen auf der Bühne zusammen und atmete mehrmals tief durch. Kurze Zeit später konnte Styles jedoch wieder aufstehen und die Show fortsetzen. Fans reagierten besorgt, doch der Sänger gab Entwarnung.

Was konkret passierte

Er springt auf der Bühne umher, versprüht Wasser ins Publikum – und kurz bevor er seine berühmte „Wal“-Einlage zum Besten gibt, hält er inne. Normalerweise behält Styles etwas Wasser im Mund, das er dann wie eine Walfontäne in die Luft versprüht. Dabei scheint sich der ehemalige One-Direction-Star jedoch verschluckt zu haben: Er ringt sichtlich nach Luft, läuft zu einer zweiten Wasserflasche auf der Bühne und trinkt einige Schlucke. Dann lässt er sich zu Boden sinken.

„Die haben keine Ahnung, wie gruselig das live war“

Auf zahlreichen Mitschnitten ist zu sehen, wie Styles auf der Bühne liegt, tief durchatmet, sein Hemd um den Hals lockert und hustet. Wenige Momente später ringt er sich wieder auf die Beine. Fans hatten kurz Angst: „Ich war wirklich für eine Sekunde besorgt“, schreiben Nutzer:innen unter TikTok-Videos des Vorfalls. „Die haben keine Ahnung, wie gruselig das live war, omg.“

Nach seinem Zusammenbruch lenkten Fans die Diskussion auf die starke Hitzewelle während des Wochenendes. Da der Grund für sein Umkippen aus dem Publikum heraus nicht für alle klar ersichtlich gewesen war, gingen viele Fans in sozialen Medien davon aus, die extreme Hitze im Stadion sei Ursache des Vorfalls gewesen.

Denn Harry Styles hatte bereits zuvor mit der Wärme zu kämpfen gehabt: Nach nur zwei Songs war er sichtlich verschwitzt, hatte sein Jacket ausgezogen und die langen Hemdsärmel hochgekrempelt.

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Entwarnung von Styles selbst

Nachdem er sich erholt hatte, beruhigte Harry Styles seine besorgten Fans: „Ich habe mich nur verschluckt, alles ist gut.“ Der 32-Jährige verträgt die Hitze also noch – trotz satten 36 Grad in London. Doch auch für die Konzertbesucher:innen waren die Temperaturen eine starke Belastung. Das Wembley-Stadion reagierte mit Anpassungen auf das Extremwetter: Die Getränkestände verkauften Wasser zum halben Preis, das Personal verteilte reichlich Wasserbecher im Stehbereich, die Regulierungen für mitgebrachte Wasserflaschen wurden gelockert und gratis Sonnencreme ausgegeben.

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Der erleichternde Moment war jedoch der Regen am Samstagabend, den 27. Juni: Tausende Fans freuten sich über die Abkühlung und die sinkenden Temperaturen. Am Mittwoch, den 1. Juli, geht es mit der nächsten Harry-Styles-Show im Wembley-Stadion etwas kühler weiter. Die angekündigten 26 Grad wirken im Kontrast zu letztem Wochenende fast erfrischend kühl.