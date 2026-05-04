Harry-Styles-Tickets im Resale: Flaut der Hype vor der Tour ab?

von 
Harry Styles

Harry Styles  |  Harry-Styles-Tour & die Resale-Flut: Was ist da los?

Foto: Johnny Dufort. Johnny Dufort. All rights reserved.

Kurz vor Tourstart in Amsterdam gibt es massenhaft Resale-Tickets. Was ist da los?

Flaut der Hype um Harry Styles aktuell ab? Das fragen sich viele Leute auf Social Media – denn kurz vor Tour-Start werden zahlreiche Tickets weiterverkauft.

Bei früheren Touren war es nahezu unmöglich, an Karten heranzukommen. Dieses Mal: In fast allen Bereichen und Preiskategorien sind Resale-Tickets erhältlich, sogar im Front-Bereich.

TikTok Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das Residency-Konzept als Hürde?

Dafür mag es verschiedene Gründe geben. Viele Leute in den Socials debattieren über das Konzept der Residencies und die Option, dass dies ein Problem darstellen könnte. Harry Styles plant, nicht beständig viel zu reisen, sondern mehrere große Shows in bestimmten Städten zu spielen – womit Fans teils enorme Anreisen auf sich nehmen müssen. In Deutschland ist beispielsweise noch kein Konzert offiziell angekündigt; die nächste Location, um den „Aperture“-Interpreten zu erleben, ist Amsterdam.

Diese Art von Tournee ist für Interessierte also kosten- und zeitaufwendig. Fans müssen lange Wege, Hotel-Übernachtungen und gegebenenfalls sogar Urlaub einplanen und auch bezahlen können, um ein Konzert zu besuchen. Kein Wunder also, dass es sich viele zweimal überlegen.

Harry Styles
Harry StylesArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Uneinheitliche Terminankündigungen sorgten für Verwirrung

Ein weiterer Grund für die vielen Resale-Tickets könnte laut Social-Media-Runde sein, dass die Konzertdaten nicht einheitlich angekündigt wurden. Viele Fans hatten sich bereits Tickets für einen Termin gekauft und festgestellt, dass sie ein anderes Datum, das nachträglich verkündet wurde, bevorzugen würden. Es liegt daher nahe, dass diese Leute ihre Karten weiterverkaufen.

Hinzu kommen die Preise: Schon bei der Tourankündigung kam heftige Kritik auf – viele meinten, die Tickets seien zu teuer. Bis zu 900 Euro hätten Fans für die Shows zahlen sollen.

TikTok Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Plus: Nun haben viele Angst, ihre bereits gekauften Konzerteintritte nicht mehr loszuwerden, und bieten sie in den Kommentarspalten auf Instagram zum Weiterverkauf an.

Styles hält sich bedeckt

Was die Vorfreude zusätzlich dämpft: Von Styles selbst kamen laut Fans nicht genügend positive Zeichen zu seinen Konzerten. Viele empfinden seine Minimal-Ankündigung als zu unpersönlich und fragen sich, ob der Musiker sich überhaupt so richtig auf seine Live-Shows freue.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Harry Styles
Harry Styles in Berlin: Kommt er 2027 mit 5 Konzerten auf das Tempelhofer Feld?
von Hella Wittenberg
Harry Styles
Harry Styles ist verlobt? Schockwellen bei Fans nach Kravitz-Gerüchten
von Caroline John
Harry Styles
Harry Styles und Zoë Kravitz: Verlobungsgerüchte nach Ring-Sichtung
von Paul Hofrath

Auch die LP, die vor der Veröffentlichung groß gehypt wurde, hat seinen Reiz bei einigen mit Erscheinen verloren. Obwohl es ein großer Charterfolg war, kam es bei manchen Fans nicht so gut an wie erwartet.

Tourstart in Amsterdam – Gerüchte um Berlin

Tourstart ist am 16. Mai in Amsterdam, wo der Künstler zehn Shows spielt. Zudem kursieren bereits Gerüchte, dass er in Berlin einige Überraschungsauftritte ankündigen wird. Diese sollen laut Gerüchteküche 2027 auf dem Tempelhofer Feld stattfinden.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Resale Tourstart Harry Styles
Artikel Teilen