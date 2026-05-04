Harry-Styles-Tickets im Resale: Flaut der Hype vor der Tour ab?

Kurz vor Tourstart in Amsterdam gibt es massenhaft Resale-Tickets. Was ist da los?

Flaut der Hype um Harry Styles aktuell ab? Das fragen sich viele Leute auf Social Media – denn kurz vor Tour-Start werden zahlreiche Tickets weiterverkauft.

Bei früheren Touren war es nahezu unmöglich, an Karten heranzukommen. Dieses Mal: In fast allen Bereichen und Preiskategorien sind Resale-Tickets erhältlich, sogar im Front-Bereich.

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Das Residency-Konzept als Hürde?

Dafür mag es verschiedene Gründe geben. Viele Leute in den Socials debattieren über das Konzept der Residencies und die Option, dass dies ein Problem darstellen könnte. Harry Styles plant, nicht beständig viel zu reisen, sondern mehrere große Shows in bestimmten Städten zu spielen – womit Fans teils enorme Anreisen auf sich nehmen müssen. In Deutschland ist beispielsweise noch kein Konzert offiziell angekündigt; die nächste Location, um den „Aperture“-Interpreten zu erleben, ist Amsterdam.

Diese Art von Tournee ist für Interessierte also kosten- und zeitaufwendig. Fans müssen lange Wege, Hotel-Übernachtungen und gegebenenfalls sogar Urlaub einplanen und auch bezahlen können, um ein Konzert zu besuchen. Kein Wunder also, dass es sich viele zweimal überlegen.

Uneinheitliche Terminankündigungen sorgten für Verwirrung

Ein weiterer Grund für die vielen Resale-Tickets könnte laut Social-Media-Runde sein, dass die Konzertdaten nicht einheitlich angekündigt wurden. Viele Fans hatten sich bereits Tickets für einen Termin gekauft und festgestellt, dass sie ein anderes Datum, das nachträglich verkündet wurde, bevorzugen würden. Es liegt daher nahe, dass diese Leute ihre Karten weiterverkaufen.

Hinzu kommen die Preise: Schon bei der Tourankündigung kam heftige Kritik auf – viele meinten, die Tickets seien zu teuer. Bis zu 900 Euro hätten Fans für die Shows zahlen sollen.

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Plus: Nun haben viele Angst, ihre bereits gekauften Konzerteintritte nicht mehr loszuwerden, und bieten sie in den Kommentarspalten auf Instagram zum Weiterverkauf an.

Styles hält sich bedeckt

Was die Vorfreude zusätzlich dämpft: Von Styles selbst kamen laut Fans nicht genügend positive Zeichen zu seinen Konzerten. Viele empfinden seine Minimal-Ankündigung als zu unpersönlich und fragen sich, ob der Musiker sich überhaupt so richtig auf seine Live-Shows freue.

Auch die LP, die vor der Veröffentlichung groß gehypt wurde, hat seinen Reiz bei einigen mit Erscheinen verloren. Obwohl es ein großer Charterfolg war, kam es bei manchen Fans nicht so gut an wie erwartet.

Tourstart in Amsterdam – Gerüchte um Berlin

Tourstart ist am 16. Mai in Amsterdam, wo der Künstler zehn Shows spielt. Zudem kursieren bereits Gerüchte, dass er in Berlin einige Überraschungsauftritte ankündigen wird. Diese sollen laut Gerüchteküche 2027 auf dem Tempelhofer Feld stattfinden.