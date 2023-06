Hat Jan Böhmermann die Eventim-Aktien zum Einsturz gebracht?

Am Montag ist die Aktie des Ticketverkäufers Eventim um fast neun Prozent gefallen – nur zwei Tage nach einem Beitrag im „ZDF Magazin Royale“.

Am Freitag, 9. Juni 2023, hat Jan Böhmermann in seiner Late Night Show „ZDF Magazin Royale“ Kritik an dem Ticketverkäufer und Konzertveranstalter Eventim geübt. Der Satiriker kritisierte in der Sendung mit dem Titel „Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium“ vor allem die extreme Marktmacht und hohen Ticket-Verkaufsgebühren. Zudem merkte Böhmermann an, dass CTS-Eventim vom Staat insgesamt 276 Millionen Euro Corona-Hilfen erhalten habe.

Nun berichten mehrere Medien – darunter auch „Die Tagesschau“ –, dass die Eventim-Aktie seit Montag (12. Juni 2023) stark abgefallen sei. So erklärt der öffentlich-rechtliche Sender, die Aktie sei über den Tag hinweg um rund 8,8 Prozent ins Minus gerutscht, obwohl es sich ansonsten um ein „freundliches Marktumfeld“ gehandelt habe. Ob es sich bei dem Aktien-Einsturz um eine direkte Reaktion auf Böhmermanns Kritik handelt, kann momentan nicht bewiesen werden – es ist allerdings überhaupt nicht abwegig, meinen auch die „Berliner Zeitung“ und „Der Spiegel“.

Jan Böhmermann ist für seine provokanten Thesen, satirischen Kommentare und seine „ZDF Magazin Royale“-Redaktion für investigativen Journalismus bekannt. Dieses Jahr erhielt das „ZDF Magazin Royale“ zum dritten Mal in Folge den „Grimme Preis“ in der Kategorie „Unterhaltung“.