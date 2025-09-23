Hat Keanu Reeves endlich Nägel mit Köpfen gemacht?

Seit 2018 ist der Schauspieler mit der Künstlerin Alexandra Grant liiert. Hollywood vernahm nun die Hochzeitsglocken läuten.

Manchmal ist eben nur der Wunsch Vater des Gedankens: Keanu Reeves und Alexandra Grant sind (noch) NICHT verheiratet. Im Internet waren am Wochenende Gerüchte aufgekommen, das Hollywood-Traumpaar hätte sich endlich im ganz privaten Rahmen das Eheversprechen gegeben. Aber diesmal ist das Netz auf dem Holzweg.

„Das ist nicht wahr“, teilte Reeves Pressesprecher „E! News“ mit. „Sie sind nicht verheiratet.“ Der Ringtausch – so denn er jemals kommt – muss also noch etwas warten.

An der Innigkeit der Beziehung des Paares, das 2018 zusammengekommen ist, ändert all dies freilich nichts. Erst vor wenigen Tagen teilte Grant auf ihrem Instagram-Account einen Herzkuchen, den sie offenbar ihrem Partner zum 61. Geburtstag serviert hatte. Sie bedankte sich bei ihm für seine „Liebe und Partnerschaft“.

Keanu Reeves und und Alexandra Grant lieben sehr privat

Viel bekannt ist über das Privatleben des „John Wick“-Stars und der bildenden Künstlerin nicht. Boulevard-Experten glauben immerhin zu wissen, dass die gemeinsam verbrachte Covid-19-Zeit beide einander sehr viel näher gebracht hätte.

Außerdem verriet Reeves von einigen Monaten ein Geheimnis für ihr gelingendes Liebesglück: gemeinsame Motorrad-Ausflüge.

Seit längerem ist in der Schwebe, ob Reeves und Grant verlobt sind. Der 61-Jährige und die 52-Jährige wurden auf dem roten Teppich beide schon mit Ringen gesichtet. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es jedoch nie.

Reeves und Grant lernten sich bereits 2011 kennen, als die Künstlerin sein Buch „Ode To Happiness“ illustrierte. Auch mit dem Buch „Shadows“ arbeiteten sie zusammen und gründeten sogar gemeinsam den Verlag X Artists’ Books. Ab 2019 hielten sie auch in der Öffentlichkeit Händchen.