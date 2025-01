Will Smith wird nicht in „The Matrix 5“ zu sehen sein

Will Smith hatte die Gerüchteküche mit einem Instagram-Post angeheizt.

„Matrix“-Fans verbrachten Montag, den 6. Januar, mit Mutmaßungen: Wird Will Smith in einer neuen Version den Helden Neo verkörpern? Nun steht die Antwort fest.

Nein, Will Smith ist nicht dabei

„The Hollywood Reporter“ zufolge wird Will Smith nicht an „The Matrix 5“ beteiligt sein. Im Artikel beruft man sich als Quelle auf einen „Insider“. Weitere Casting-Bestätigungen für den Film, der seit 2024 unter der Regie von Drew Goddard in Entwicklung ist, gibt es nicht.

Die Spekulationen begannen mit einem kryptischen Post, den Will Smith bei Instagram hochlud. Ein kurzes Video zeigte einen „Matrix“-artigen Computer-Screen, auf den ein Text getippt wurde. Dort stand: „1997 boten die Wachowskis Will Smith die Rolle des Neo in ‚The Matrix‘ an. Smith lehnte ab. Stattdessen entschied er sich für ‚Wild Wild West‘, da er glaubte, dass dieser zu der Zeit besser zu ihm passte. Doch die Frage besteht: Wie wäre ‚The Matrix‘ mit Will Smith als Neo gewesen? Wach auf, Will … Die Matrix hat dich …“

Ausblick auf den nächsten „Matrix“-Film

Der Post spielt eindeutig auf den Filmklassiker des Regie-Duos Lana und Lilly Wachowski von 1999 an, der letztlich Keanu Reeves weltberühmt machte und das Science-Fiction-Genre sowie Generationen prägte.

„Wild Wild West“ von Barry Sonnenfeld hingegen war ein Flop an den Kinokassen und kam auch bei Kritiker:innen nicht sonderlich gut an. Es bleibt also spannend, was genau Will Smith nun anteaserte. Ebenso gespannt sind Fans auf den ersten Film der „Matrix“-Reihe, der nicht von einem Teil der Wachowski-Geschwister inszeniert wird. Immerhin ist Lana Wachowski als Executive Producer an Bord. Regisseur Drew Goddard war zuvor unter anderem als Drehbuchautor an „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ (2015) und „World War Z“ (2013) beteiligt. Als Regisseur arbeitete er zuletzt an „Bad Times At The El Royale“ (2018).