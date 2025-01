Keanu Reeves: Absurder Cameo-Auftritt in „Severance“

Der Auftritt des Hollywood-Stars in der Science-Fiction-Serie ist nicht in den Credits zu finden.

Science-Fiction-Fans lieben Keanu Reeves – und haben nun einen weiteren Grund dazu.

Keanu Reeves’ Stimme ist in „Severance“ zu hören

Serienmacher Dan Erickson hat die Mitarbeit des kanadischen Schauspielers an „Severance“ bestätigt. Keanu Reeves lieh demzufolge dem animierten Lumon-Gebäude in der Folge „Hello, Ms. Cobel“ seine Stimme. Der Auftritt in der ersten Folge der zweiten Staffel der Serie – nennt Reeves jedoch in den Credits nicht. Fans konnten nach dem kurzen „Lumon Is Listening“-Ausschnitt, der Mitarbeitenden der Firma in der Szene als Propagandawerkeug gezeigt wird, also nur mutmaßen.

Schauspieler überzeugt als Gebäude

„Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir über eine Reihe verschiedener Personen für diese Rolle gesprochen haben“, führte Erickson in einem Interview mit der Film-News-Plattform „Collider“ aus. „Wir wollten immer, dass es jemand ist, mit dem die Leute bestimmte Assoziationen haben, aber es sollte auch eine sehr warme Präsenz sein.“ Keanu Reeves brachte offenbar einen wichtigen Aspekt für den kurzen Auftritt mit: „Das Lumon-Gebäude ist im Zusammenhang mit diesem Video sehr freundlich, und diese Stimme hat etwas Freundliches, etwas Herzliches an sich.“ Der Start der noch laufenden neuen Staffel von „Severance“ erfreute sich positiver Kritiken.

Mehr zu Keanu Reeves

Keanu Reeves feierte als Hauptfigur Neo in den „Matrix“-Filmen große Erfolge, außerdem ist er für Science-Fiction-Fans in diversen anderen Filmrollen sowie im Videospiel „Cyberpunk 2077“ präsent. Zuletzt spielte er den Titelhelden der Action-Reihe „John Wick“, von der noch dieses Jahr ein Spin-off erscheinen soll.