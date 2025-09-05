Keanu Reeves über Set-Unfall: Kniescheibe brach „wie ein Kartoffelchip“

Hurricane & Southside 2026: Twenty One Pilots, Kraftklub, BHZ & mehr dabei

„Gorof (Elixir)“ von Dur-Dur Band ist TikTok-Trend: Was ist da los?

„Wie ein Kartoffelchip“ brach seine Kniescheibe – Keanu Reeves ließ sich aber nicht unterkriegen.

Schauspieler Keanu Reeves hat sich im vergangenen Jahr am Filmset die Kniescheibe gebrochen. Und das nicht etwa bei einem Actionfilm, sondern in einer Komödie. Der Unfall passierte ihm bei den Dreharbeiten zum neuen Kinofilm „Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel“.

Keanu Reeves hatte Verletzung an der Kniescheibe: „Brach wie ein Kartoffelchip“

Im Interview mit dem Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ erzählt Reeves: „Meine Kniescheibe ist senkrecht gebrochen, wie ein Kartoffelchip. Als der Schmerz stärker wurde, dachte ich nur: ‚Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ziemlich schlimm.'“ Die Angelegenheit war demnach wohl ziemlich blutig.

Schon im Juli 2024 hatte Reeves von der Knieverletzung erzählt. Gegenüber der „Late Show with Stephen Colbert“ sagte er, er sei durch einen Raum, in dem Schutzteppiche ausgelegt waren, geschlurft. Dort sei er hängen geblieben, sein Knie habe versagt und er sei direkt auf dieses gestürzt. „Comedy ist hart, Mann“, witzelte er.

So sieht der Trailer aus:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aber er machte weiter

Auch Regisseur Aziz Ansari war bei dem Interview dabei und war froh über Reeves’ Durchhaltevermögen, der nach seinem Unfall weiter an dem Film arbeitete. „Keanu hätte einfach sagen können: ‚Hey Mann, es tut mir so leid. Ich bin raus.'“

Der Film „Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel“ dreht sich um den gutmütigen, aber ungeschickten Schutzengel Gabriel, gespielt von Reeves, der sich zu Höherem berufen fühlt, dabei jedoch jede Menge Chaos stiftet. Das Werk feiert am 6. September auf dem Toronto International Film Festival 2025 Premiere, nur wenige Wochen vor dem deutschen Kinostart am 16. Oktober.