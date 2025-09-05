Keanu Reeves über Set-Unfall: Kniescheibe brach „wie ein Kartoffelchip“

von 
Keanu Reeves

Keanu Reeves  |  Keanu Reeves brach sich vergangenes Jahr am Set die Kniescheibe.

Foto: Dave J Hogan/Getty Images for Li. Dave J Hogan. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

„Wie ein Kartoffelchip“ brach seine Kniescheibe – Keanu Reeves ließ sich aber nicht unterkriegen.

Schauspieler Keanu Reeves hat sich im vergangenen Jahr am Filmset die Kniescheibe gebrochen. Und das nicht etwa bei einem Actionfilm, sondern in einer Komödie. Der Unfall passierte ihm bei den Dreharbeiten zum neuen Kinofilm „Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel“.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Keanu Reeves hatte Verletzung an der Kniescheibe: „Brach wie ein Kartoffelchip“

Im Interview mit dem Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ erzählt Reeves: „Meine Kniescheibe ist senkrecht gebrochen, wie ein Kartoffelchip. Als der Schmerz stärker wurde, dachte ich nur: ‚Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ziemlich schlimm.'“ Die Angelegenheit war demnach wohl ziemlich blutig.

Keanu Reeves: Absurder Cameo-Auftritt in „Severance“
Sandra Bullock: Nach einem Jahrzehnt wiedervereint mit Keanu Reeves
Keanu Reeves hat sein Rennfahrer-Debüt gegeben (Video)

Schon im Juli 2024 hatte Reeves von der Knieverletzung erzählt. Gegenüber der „Late Show with Stephen Colbert“ sagte er, er sei durch einen Raum, in dem Schutzteppiche ausgelegt waren, geschlurft. Dort sei er hängen geblieben, sein Knie habe versagt und er sei direkt auf dieses gestürzt. „Comedy ist hart, Mann“, witzelte er.

So sieht der Trailer aus:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Aber er machte weiter

Auch Regisseur Aziz Ansari war bei dem Interview dabei und war froh über Reeves’ Durchhaltevermögen, der nach seinem Unfall weiter an dem Film arbeitete. „Keanu hätte einfach sagen können: ‚Hey Mann, es tut mir so leid. Ich bin raus.'“

John Wick - Kapitel 1-4 [Blu-ray]
John Wick - Kapitel 1-4 [Blu-ray] Für € 29,99 bei Amazon kaufen

Der Film „Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel“ dreht sich um den gutmütigen, aber ungeschickten Schutzengel Gabriel, gespielt von Reeves, der sich zu Höherem berufen fühlt, dabei jedoch jede Menge Chaos stiftet. Das Werk feiert am 6. September auf dem Toronto International Film Festival 2025 Premiere, nur wenige Wochen vor dem deutschen Kinostart am 16. Oktober.

Themen aus dem Artikel:

Komödie Keanu Reeves Aziz Ansari
Artikel Teilen