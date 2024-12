Hat Kendrick Lamar noch mehr neue Musik auf Lager?

Nur kurz nach der Veröffentlichung von GNX soll der Rapper aus Compton weiteres Material parat haben.

Gerade erst ist er mit seinem sechsten Studioalbum GNX in den „Billboard Charts“ auf Platz eins eingestiegen und schon werden Gerüchte laut, dass Kendrick Lamar weitere Musik in der Pipeline hat. Der Radio-DJ und Freund des Rappers DJ Hed hat behauptet, dass in dieser Hinsicht einiges auf dessen Fans zukommen werde. Damit steigen die bereits durch Feature-Partner geweckten Erwartung auf ein mögliches Folgealbum weiter an.

„Der Homie ist noch nicht fertig“

Hed konnte sich nicht zurückhalten, den derzeitigen Erfolg des 37-Jährigen anzusprechen. In einer Instagram-Live-Session mit Lamars altem Weggefährten Ab-Soul sagte er: „Du siehst, was Dot [Lamars Spitzname aus älteren Tagen] macht“, begann er. Ab-Soul versuchte ihn zu unterbrechen: „Komm schon, Mann.“ Doch der Radiomoderator fuhr fort: „Dot ist gerade verrückt.“ Mit „verrückt“ meinte der 53-Jährige in diesem Fall wohl eher ambitioniert.

„Wir werden ihnen nicht zu viel verraten“, hieß es weiter, „ich sage nur so viel: Der Homie ist noch nicht fertig und das ist es, worauf die Leute gerade stehen, also könnt ihr das nehmen, wie ihr wollt.“ Anscheinend könnte es in näherer Zukunft weiteren Nachschub für Lamars Anhängerschaft geben.

Hört euch hier DJ Hed und Ab-Soul an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bringt Kendrick Lamar bald eine Deluxe-LP heraus?

Das Mutmaßen um neue Musik von Lamar hält schon seit einigen Tagen an. So behauptete Lefty GunPlay, der als Feature auf Lamars GNX-Song „tv off“ auftaucht, in einem Interview mit dem Podcaster Bootleg Kev vom 27. November, dass dieser eine erweiterte Fassung von GNX veröffentlichen wolle. „Ich weiß, dass er eine Deluxe-Version herausbringen wird“, sagte er, „er ist sehr geheimnisvoll.“

Die Gottkomplexe mächtiger Männer

Unsere Kolumnistin Aida Baghernejad benennt K. Dot in ihrem Text einen eher unangenehmen Gottkomplex, der bei ihr lyrisch und musikalisch trotzdem auf Resonanz trifft. Dabei würde der Rapper aus Los Angeles mit seinem Gehabe Parallelen zu einer in Deutschland ebenfalls bekannten, aber weitaus weniger beliebten Persönlichkeit aufweisen – Christian Lindner.