Father John Misty provoziert Kendrick Lamar mit „Diss-Track“

Kendrick Lamar & Father John Misty veröffentlichten am selben Tag ihre Alben. Letzteren veranlasste das zum vermeintlichen Diss.

Kaum erscheint Kendricks neues Album, steht die nächste Fehde vor der Tür. Father John Misty hat Kendrick Lamar offenbar zu einem Battle aufgefordert – mit einem Augenzwinkern.

Bock auf Stress?

Am Freitag (22. November) erschien Lamars Überraschungsalbum GNX. Am selben Tag, so wie es der Zufall wollte, kam auch Father John Mistys neues Album MAHASHMASHANA heraus. Nur einen Tag später veröffentlichte dieser ein Video auf Instagram. Dort zu hören: Ein brandneuer Song mit dem Titel „God’s Trash“. Schnell machte das Gerücht die Runde: Ist das etwa ein Diss-Track gegen den erfolgreichen US-Rapper?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während sich in den Lyrics zwar keine direkte Verbindung zu Lamar feststellen lässt, spricht das „Cover“ doch Bände. Darauf: Ein abgelaufenes Paar Herrenschuhe und zwei Kassenzettel. Eine Referenz zu dem viel beachteten Clinch zwischen Kendrick Lamar und Drake. Im Disstrack „Push Ups“ bezieht sich Drake nämlich auf dessen kleine Schuhgröße. Er rappt: „How the f*ck you big steppin’ with a size 7 men’s on?“

Father John Misty, alias Josh Tillman, versuchte damit wohl den nächsten großen Zwist zu provozieren. In den Kommentaren zu seinem Video schrieb er jedenfalls provokant: „Ich warte.“ In seinem Repost auf X versah er das Video zudem mit drei Sarg-Emojis. Na, wenn das nicht nach Beef riecht.

MAHASHMAPECH

Zum Hintergrund: Einen Tag zuvor gängelte die Fangemeinde von FJM ihn in den sozialen Medien, dass sein eigener Release zum wiederholten Male von einem neuen Kendrick-Lamar-Album überschattet werde. Der Songwriter aus Maryland reagierte ironisch auf X: „Jetzt nicht, ich kritzle gerade wütend meine scheinbare Antwort darauf“ – und bereitete wohl seinen „Diss-Track“ vor.

Als ein Fan antwortete: „Es tut mir so leid, dass du zufällig am ungünstigsten Tag ein neues Album herausbringst“, witzelte Tillman mit Galgenhumor: „Es ist okay, die einzigen anderen Male, wo das passiert ist, waren 2012, 2015, 2017 und 2022.“ Und tatsächlich: Father John Misty und Kendrick Lamar scheint die Muse immer zur gleichen Zeit zu küssen. Beide veröffentlichten ihre Alben seit 2012 in den gleichen Abständen, oft waren die Release-Dates nur wenige Wochen voneinander entfernt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Josh Tillman scheint seinen Spaß gehabt zu haben, denn zusätzlich zu den Tweets und dem Song re-postete er mehrere Mash-Ups mit dem Artwork der beiden LPs. Sogar sein Label, Sub Pop Records, lud ein alternatives Albumcover von MAHASHMASHANA hoch – darauf: Der Titel in der Schriftart von Lamars DAMN.