HipHop-Recap: Mit Juice WRLD ft. Nicki Minaj und Moses Pelham

In dieser Woche geht es um Abschiede. Aber wirklich.

Moses Pelham geht in Rap-Rente und verabschiedet sich 2025 mit seiner offiziell letzten Platte und auch die Veröffentlichung von Juice WRLDs drittem und letztem posthumen Album rückt immer näher. Wie ein Abschied klingen kann, zeigen diese beiden Songs.

Juice WRLD ft. Nicki Minaj – „All The Girls Are The Same 2 (Insecure)“

Juice WRLD veröffentlichte 2018 sein kommerzielles Songdebüt „All The Girls Are The Same“, das auf Streamingplattformen mittlerweile die Eine-Milliarde-Marke knackte, in den USA achtmal mit Platin und in Deutschland einmal mit Gold ausgezeichnet wurde. Als Hommage an den Rapper aus Chicago, der 2019 an einer Überdosis starb, folgt nun die Fortsetzung: „All The Girls Are The Same 2 (Insecure)“. Dafür steuerte Nicki Minaj nach dem Tod des 21-Jährigen eine kurze Strophe auf den Beat von Nick Mira bei. „She want good brain gotta be the muscle too / He want the smart girl gotta be a hustler too,“ rappt sie in dem Song über eine unerwiderte Liebe.

Dass Nicki Minaj auf dem Track zu hören sein wird, war nicht überraschend, denn die 41-Jährige ließ bereits im August in einem Livestream einige Fans in das Stück reinhören und fragte, ob es auf der Deluxe-Version ihres fünften Studioalbums PINK FRIDAY 2 vertreten sein solle. Zwar landete der Track letztendlich nicht auf ihrer Platte, doch wird er dafür auf Juice WRLDs posthumem Album THE PARTY NEVER ENDS erscheinen, das bereits am 22. November 2024 veröffentlicht wird.

Im Oktober gab es mit der posthumen EP THE PRE-PARTY vier Songs, die als Appetizer vor dem Album gedacht waren. Juice WRLDs Team erklärte bereits, dass der Musiker ein riesiges musikalisches Vermächtnis mit etwa 3.000 unveröffentlichten Songs hinterlassen habe, die nun teilweise erscheinen. THE PARTY NEVER ENDS ist nach LEGENDS NEVER DIE (2020) und FIGHTING DEMONS (2021) bereits Juice WRLDs drittes posthumes Album.

Moses Pelham – „Sound Good“

Auch Moses Pelham wird Anfang 2025 mit LETZTE WORTE wortwörtlich sein letztes Album veröffentlichen. Bereits 2023 kündigte der Deutschrapper auf Instagram seinen Abschied von der Rap-Welt an: „Ich habe den Wunsch, dieses Werk vernünftig und selbstbestimmt zu Ende zu bringen. Und das will ich eben mit voller Kraft machen.“ Und das tut er, wie er in seiner neuesten Single erklärt: „Wie das klingt, ein enormes Ergebnis / Shit, ich bin in der Form meines Lebens.“ „Sound Good“ gibt einen Einblick in die kommende LP und er kündigt selbstbewusst an: „Nach dieser Platte könnt ihr Spotify löschen.“ Auch soundtechnisch wirkt es, als würde sich der gebürtige Frankfurter für einen letzten großen Kampf in den Ring begeben.

Moses Pelham arbeitete für dieses Werk nicht nur am Text, sondern gemeinsam mit Efe auch an dem Beat. LETZTE WORTE soll am 24. Januar 2025 erscheinen.