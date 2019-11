Das wird Dich auch interessieren





Knapp drei Jahre nach der Veröffentlichung seines Debütalbums 2017 wird Stormzy am 13. Dezember 2019 sein zweites Werk herausbringen. Das kommenden Platte des britische Musikers trägt den Titel HEAVY IS THE HEAD.

Stormzys Debütalbum GANG SIGNS & PRAYER war das erste Album eines Grime-Artists, das die Nummer eins der UK-Charts erreichte. Nachdem Stormzy seine Fans in den vergangenen Wochen mit neuem Material in Form seiner Songs „Crown“, dem Überhit „Vossi Bop“ und zuletzt „Wiley Flow“ versorgt hat, wird es Zeit für das zweite Album von Stormzy. „Vossi Bop“ brach mit über 12,7 Millionen Plays den Rekord für die meisten Week-One-Streams eines britischen Rappers. Für den deutschsprachigen Markt erschien zusätzlich ein Remix des Songs mit Bausa & Capo.

Via Social Media hat Stormzy nun Albumtitel, Releasedatum, Cover und Tracklist in einem Atemzug bekanntgegeben. Für seine zweite Platte hat sich der Grime-Rapper tatkräftige Unterstützung einiger hochkarätiger Gäste ins Boot geholt: Aitch, Burna Boy, Ed Sheeran, Headie One, H.E.R., Tiana Major9 und YEBBA werden auf HEAVY IS THE HEAD zu hören sein.

Die Tracklist von Stormzys „HEAVY IS THE HEAD“:

01. Big Michael

02. Audacity (feat. Headie One)

03. Crown

04. Rainfall (feat. Tiana Major9)

05. Rachael’s Little Brother

06. Handsome

07. Do Better

08. Don’t Forget to Breathe (feat. YEBBA) (Interlude)

09. One Second (feat. H.E.R.)

10. Pop Boy (feat. Aitch)

11. Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy)

12. Wiley Flow

13. Bronze

14. Superheroes

15. Lessons

16. Vossi Bop

Im vergangenen Monat wurde Stormzy vom „TIME Magazine“ als einer der zehn „Next Generation Leaders“ gewürdigt. Stormzy gilt als ein Wortführer des schwarzen Empowerments. Während seiner Headliner-Performance beim Glastonbury Festival nutze der Rapper die Gelegenheit, eine ganze Reihe sozialer Fragen zu thematisieren, darunter die Ungerechtigkeit, dass junge schwarze Kinder in einem befangenen und unverhältnismäßigen Justizsystem kriminalisiert werden. Außerdem startetet im Juli vergangenen Jahres die „The Stormzy Scholarship“ – ein Stipendium, das alljährlich das Studium zweier schwarzer Studenten an der Cambridge University finanziert.