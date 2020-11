Auch Herbert Grönemeyer findet: Den Künstlern, die durch die Pandemie und den neuerlichen Lockdown in Not geraten sind, müsse endlich geholfen werden. Warum? „Kultur stützt die Menschen in ihrer Verzweiflung, Trauer, in ihrer Lust, Freude, ihrem Lachen, ihrem Mut und ihrer Zuversicht“, sagt der Musiker. Wie? Ganz einfach, die Reichen sollen es ermöglichen.

Der Musiker meldete sich mit einem Gastbeitrag in der „ ZEIT“ “ zum Sterben der Kultur und dem Verblöden eines Landes, was sie nicht zu retten weiß. Dem Volk würden die Reize, die Geistesblitze und das Absurde fehlen und so verliere es an geistigem Kampfstoff. „Ein Land ohne unmittelbare Livekultur gibt und öffnet den Raum für Verblödung, krude und verrohende Theorien und läuft Gefahr, nach und nach zu entseelen“, schreibt Grönemeyer in seinem Essay.