Hier im Stream: Alice Mertons großartige Liveshow bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS

Am Donnerstag, den 29. Juli 2021, spielte Alice Merton ein mitreißendes Konzert im besonderen Rahmen — als erste Künstlerin der neuen Reihe #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS. Wer die Show verpasst hat, muss nicht verzagen: Der Gig ist nämlich weiterhin in voller Länge verfügbar.

Alice Merton zeigte sich nicht nur — im Trio mit Gitarre und Keyboard — in absoluter Bestform, sondern auch in blendender Redelaune. Neben einem ganz besonderen Set beantwortete sie im Livechat auch noch allerlei Fan-Fragen. Was war das damals mit dem Dinosaurier auf der Bühne? Wissen ihre Bandkollegen, in welchen Städten sie spielen? Wann kommt endlich neue Musik? Und wo ist es eigentlich am schönsten? Wer mehr wissen will, sollte sich das Konzert in ganzer Länge auf YouTube noch einmal ansehen.

Eine Best-of-Show mit Ausblick

Rund 45 Minuten lang boten Merton und ihre Musiker nicht nur Songs ihres Debütalbums MINT, sondern zeigten auch, wohin die Reise mit Album Nummer zwei gehen könnte. Unter anderem stand das Stück VERTIGO auf dem Programm, mit dem sich die Musikerin in diesem Jahr zurückmeldete. Nicht fehlen durfte natürlich auch ihr Hit „No Roots“, mit dem sie erste internationale Erfolge feiern konnte.

#SEATsoundsLIVE X MUSIKEXPRESS

Mertons Auftritt stellte die Premiere der neuen Streaming-Reihe #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS dar, die sommerliches Konzertfeeling ins Wohnzimmer bringt. Jeden dritten Donnerstag im Monat spielen bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS Künstler*innen ganz besondere und intime Shows — im Tonstudio oder anderen persönlichen, ungewöhnlichen und speziellen Orten. Neben Performances haben Fans auch die Möglichkeit, den Musiker*innen in einem Livechat Fragen zu stellen. Mehr Informationen finden sich auf musikexpress.de/seatsoundslive.