Scooter kündigen Zusatzkonzert für Leipzig an

Die „Thirty, Rough and Dirty“-Tournee wird um eine weitere Show am 22. November verlängert. Alle Infos hier.

Seit März 2024 befinden sich Scooter auf ihrer „Thirty, Rough and Dirty“-Tour, die 13 Städte in Deutschland, einen Halt in Österreich und einen Gig in der Schweiz beinhaltet. Alle Auftritte des Trios waren gänzlich ausverkauft. Nun kündigte der Veranstalter Mawi Concert allerdings ein Zusatzkonzert für den 22. November in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig an.

Tickets für den Leipzig-Gig

Der Kartenvorverkauf startet am Freitag (24. Mai) ab zehn Uhr bei allen gängigen Ticketverkaufsstellen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zur Besetzung

Neben dem Frontmann und Scooter-Gründer H. P. Baxxter werden auch Producer Marc Blou und DJ Jay Frog dabei sein. Beide waren bereits in den frühen 2000er-Jahren Teil der Techno-Gruppe. Michael Simon, der seit 2006 Teil von Scooter war, und Sebastian Schilde (ab 2019) sind jedoch nicht bei der „Thirty, Rough and Dirty“-Tour am Start. Anfang 2023 verriet H. P. Baxxter in einem Interview mit „Vip.de“, dass man sich auseinandergelebt hätte und es dadurch zur Trennung gekommen sei.

Nähere Details zu den Streitigkeiten und die Arbeit der Band während der Corona-Pandemie zeigt die Dokumentation „FCK 2020 – Zweieinhalb Jahre mit Scooter“, die mittlerweile auf Netflix zur Verfügung steht.

Zuletzt veröffentlichten Scooter im März ihr 21. Studioalbum OPEN YOUR MOUTH AND YOUR TROUSERS, welches 16 Songs umfasst.