Hinds: Deutschlandtour 2020 offiziell abgesagt

Auch Hinds haben nun bekanntgegeben, dass ihre geplante Deutschlandtournee 2020 Coronavirus-bedingt komplett entfallen wird. Nachdem die für April geplanten Konzerte zunächst auf September verschoben wurden, mussten auch diese Termine nun ersatzlos gestrichen werden.

Mit einer offiziellen Pressemitteilung richteten sich die Slackerinnen an ihre Fans, um ihre Entscheidung zu erklären. Darin heißt es:

„Diese E-Mail ist scheiße, wir entschuldigen uns im Voraus. Unsere Tour ist nun endgültig gestrichen worden. Weil es wegen des Virus‘ unmöglich ist, mit Sicherheit vorauszusagen, ob die Konzerte stattfinden können, halten wir es für besser, sie komplett abzusagen und euch euer Geld zurückzugeben. (…) Die Rückgabe der Tickets ist überall dort möglich, wo ihr sie gekauft habt.“

Auch THE PRETTIEST CURSE, das neue Album der Spanierinnen, das ursprünglich am 3. April erscheinen sollte, wurde zuletzt auf den 5. Juni verschoben. Nach „Riding Solo“, „Good Bad Times“ und „Come Back And Love Me“ erschien kürzlich mit „Just Like Kids (Miau)“ ein weiterer Vorgeschmack auf ihre dritte LP.

Auch die Tracklist und das Artwork zum neuen Album haben Hinds inzwischen mit ihren Fans geteilt.

„THE PRETTIEST CURSE“-Tracklist:

Good Bad Times Just Like Kids (Miau) Riding Solo Boy Come Back And Love Me <3 Burn Take Me Back The Play Waiting For You This Moment Forever

Hinds wurden 2011 in Madrid ursprünglich als Duo gegründet. Seitdem haben sie nicht nur zwei Mitglieder dazu gewonnen, sondern außerdem zwei Studioalben veröffentlicht und zahlreiche internationale Bühnen bespielt. Ihr Debütalbum, LEAVE ME ALONE, erschien 2016. Zwei Jahre später folgte mit I DON’T RUN ihre zweite LP, deren Slacker-Rock von ME-Autorin Julia Lorenz in ihrer Rezension mit viereinhalb von sechs Sternen belohnt wurde.