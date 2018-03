Hinds veröffentlichen neue Single „The Club“

Die neue Platte von Hinds ist für den 6. April 2018 angekündigt. Bevor das spanische Quartett I DON’T RUN veröffentlicht, erfreut es uns nach „New For You“ jetzt mit einer weiteren Single – über die der Band zufolge ein Freund sagte, sie sei mehr Hinds als Hinds selbst. Hört Euch „The Club“ hier an:

Hinds sind in diesem Jahr auch auf dem „Primavera Sound“-Festival in Barcelona zu sehen und hören. Sie geben im April außerdem zwei Konzerte in Deutschland:

I DON’T RUN folgt auf das 2016 erschienene Album LEAVE ME ALONE.