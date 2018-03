Passend zu den eisigen Temperaturen da draußen haben sich Hinds für den Videodreh zu ihrer Single „The Club“, die Anfang März erschienen ist, in ein Skiresort in Upstate New York begeben.

Die neue Platte des spanischen Quartetts I DON’T RUN ist für den 6. April 2018 angekündigt. Vor dem Release könnt Ihr noch sehen, wie sich die vier im Schnee tummeln:

Hinds sind in diesem Jahr auch auf dem „Primavera Sound“-Festival in Barcelona zu sehen und hören. Sie geben im April außerdem zwei Konzerte in Deutschland:

I DON’T RUN folgt auf das 2016 erschienene Album LEAVE ME ALONE.