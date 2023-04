HipHop-Recap: 5 Rap-Releases, die wir diese Woche empfehlen

Die HipHop-Releases der aktuellen VÖ-Woche im Überblick. Unter anderem haben Eli Preiss, Ramzey, Josi, Dead Dawg und redveil am 21. April 2023 neue Musik veröffentlicht.

Freitag bedeutet für Musik-Fans nicht nur Wochenende, sondern vor allem auch Release-Tag. Gerade in der kurzlebigen Welt des HipHops kann man – bei der schieren Menge an wöchentlichen Neuerscheinungen – leicht etwas verpassen. Damit Euch das nicht mehr passiert, präsentieren wir von nun an regelmäßig im HipHop-Recap die wichtigsten HipHop-Releases. Ob das nun Alben, EPs oder Singles sind.

Diese Woche mit dabei: Eli Preiss, Ramzey, Josi, Dead Dawg und redveil.

Das mittlerweile dritte Album B.A.D. der Wiener Sängerin Eli Preiss ist ihr bislang erwachsenstes. Die Stimmung auf der Platte ist – textlich wie musikalisch – bedrückend. Zu den Instrumentals, die durch Sub-Bass, Old-School-Synthies und Breakbeats geprägt sind, gibt Eli Preiss Texte über komplizierte Beziehungen, mentale Gesundheit und andere, brennende Themen der Generation Z. Diese präsentiert sie im Wechsel zwischen Gesang und Rap, manchmal liegen ihre Vocals irgendwo dazwischen. B.A.D. ist zwar kein Album, das klassische Frühlingsgefühle aufkommen lässt, dürfte aber viele Gen-Z-Hörer:innen genau dort abholen, wo sie gerade stehen.

Ramzey – „Feminist“

In eine ganz andere Kerbe schlägt die neue Single des Frankfurter Rappers Ramzey mit dem Titel „Feminist“. Die beiden Producer Funkvater Frank und yaze liefern dafür einen knallenden Trap-Beat, auf dem Ramzey kompromisslose Lines mit genauso kompromisslosem Flow vorträgt. Ein gewisser Humor ist dem Track auch nicht abzusprechen: „Ich sag‘ den Bullen, mich könnten sie holen im Supermarkt, denn ich bin innocent“, rappt der Onkel, wie sich der Frankfurter selbst zu nennen pflegt, in der Hook. Ramzey nimmt auf „Feminist“ wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. Wer mit dem einen oder anderen bösen Wort kein Problem hat, sollte hier einmal reinhören. „Feminist“ ist eine Single von Ramzeys neuem Tape. Es soll Anfang Juli erscheinen, ein Titel ist noch nicht bekannt.

Josi – „MAN DOWN“

Josi meldet sich mit dem Drill-Brett „Man Down“ zurück. Die junge Frankfurterin rechnet mit Posern ab, die von ihrem scheinbar harten Leben erzählen, von echten Problemen aber nichts wissen. Der 18-jährige Produzent stxrm808 verarbeitete für das Instrumental ein Geigen-Sample, das er mit Drill-typischen Drums und Bass unterlegte. Das Endprodukt ist ein gelungener Drill-Track aus Deutschland, was keine Selbstverständlichkeit ist. Ein Musikvideo zum Song, produziert von Maine Sicht, gibt es auf YouTube zu sehen.

Dead Dawg – „blogg“

„Sie will wieder in mein‘ Kopf rein, ich lass‘ es zu, doch ich wär‘ lieber allein“, singt Dead Dawg auf seinem neuen Track „blogg“. Der softe, melancholisch anmutende Beat von MotB ergänzt die nachdenklichen Lyrics von Pablo Grant, wie Dead Dawg bürgerlich heißt. Diese präsentiert der BHZ-Rapper in hoher Stimmlage, wobei das Autotune, das er als Stilmittel verwendet, deutlich hörbar wird. Auch hier gibt es ein Musikvideo, bei dem Grant selbst Regie führte. „blogg“ ist eine Single von seinem neuen Album LIEBE UND SCHMERZ, das am 26. Mai 2023 erscheinen soll.

redveil – PLAYING W/ FIRE

Redveil ist ein Phänomen. Sein Album LEARN 2 SWIM (2022), das er an seinem 18. Geburtstag (20. April) ohne Label veröffentlichte, galt vielen Underground-HipHop-Fans als Geheimtipp. Ziemlich genau ein Jahr später – am 21. April 2023 – veröffentlichte der Independent-Artist aus dem Großraum Washington die EP PLAYING W/ FIRE. Die EP zeugt von gestiegenem Selbstbewusstsein, vor allem in Sachen Production. Lyrisch kann der mittlerweile 19-Jährige nicht ganz an die Nahbarkeit und Intimität von LEARN 2 SWIM anknüpfen, liefert aber dennoch sechs schöne Tracks, die Fans Einblick in das Gehirn eines 19-jährigen Stars gewähren. Auf dem Track „black enuff“ konnte sich redveil ein Feature von JPEGMAFIA sichern und damit für einen musikalischen Höhepunkt sorgen.

Weitere nennenswerte Releases

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Deshalb werden hier weitere Releases aufgelistet, die einen Blick wert sind: