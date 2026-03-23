José González 2026 auf Tour: ME präsentiert alle Deutschlandtermine

ME präsentiert José González auf seiner Deutschlandtour 2026. Alle Termine von Münster bis Frankfurt & Ticketinfos hier.

José González is back und geht 2026 auch auf Deutschlandtour. Dabei wird der Singer-Songwriter seine unverwechselbare Mischung aus Folk, Indie und feinsinniger Akustik auf die Bühne bringen.

Besonders erfreulich für Fans: Gleich zwei Tourblöcke stehen beim Schweden an – im Mai und im November. Präsentiert wird die Tournee von MUSIKEXPRESS.

Tourdaten im Überblick: Alle Stopps in Deutschland

Im Frühjahr startet González am 25. Mai in Münster, gefolgt von Dresden und Hamburg. Im Herbst geht es weiter mit Konzerten in München, Berlin und Frankfurt. Die vollständigen Termine im Überblick:

25.05. Münster, Theater

26.05. Dresden, Beatpol

27.05. Hamburg, Mojo

18.11. München, Muffathalle

20.11. Berlin, Columbiahalle

21.11. Frankfurt, Zoom

Weitere Infos und Tickets gibt es auf seiner offiziellen Website. Aufgrund der oft intimen Atmosphäre seiner Shows lohnt sich ein früher Ticketkauf.

Was José González ausmacht: Reduktion als Stärke

José González steht wie kaum ein anderer Künstler für musikalische Reduktion und emotionale Tiefe. Meist nur mit Gitarre und Stimme schafft er es, Räume mit einer fast meditativen Stimmung zu füllen. Seine klare, ruhige Stimme und filigranen Fingerpicking-Muster sind sein Markenzeichen. Dabei gelingt es ihm, komplexe Themen wie Identität, Natur und Gesellschaft in minimalistische Arrangements zu verpacken – eine Kombination, die ihn weltweit einzigartig macht.

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Herkunft und Werdegang: Von Göteborg in die Welt

Geboren wurde González 1978 in Göteborg als Sohn argentinischer Eltern. Seine musikalische Reise begann früh, zunächst geprägt von Punk und Hardcore, bevor er sich zunehmend akustischen Klängen zuwandte. Der Durchbruch gelang ihm Anfang der 2000er-Jahre mit seinem Debütalbum „Veneer“, das vor allem durch den Song „Heartbeats“ internationale Aufmerksamkeit erhielt. Seitdem hat er sich als feste Größe im Indie-Folk etabliert.

Einflüsse und musikalische Entwicklung

Seine Musik ist stark beeinflusst von südamerikanischen Rhythmen, Folk-Traditionen und Künstler:innen wie Nick Drake oder auch Caetano Veloso. Diese Einflüsse verbinden sich bei González zu einem ganz eigenen Stil, der sowohl introspektiv als auch zeitlos wirkt. Über die Jahre hat er seinen Sound weiterentwickelt, ohne seine charakteristische Schlichtheit zu verlieren – ein Balanceakt, der ihm bis heute gelingt und ihn zu einem der spannendsten Live-Künstler:innen seines Genres macht.

Im März kommt eine neue Platte

José González hat zudem ein neues Studioalbum mit dem Titel „Against The Dying Of The Light“ im Gepäck. Die neue Platte erscheint am 27. März 2026. Für den mehrfach ausgezeichneten Musiker ist es das erste Werk seit „Local Valley“, das 2021 herauskam.

Der Albumtitel ist laut Pressemitteilung eine Anspielung auf den walisischen Dichter Dylan Thomas. Thematisch setzt sich José González mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen auseinander. González beschreibt sein neues Werk als Reflexion darüber, wie die Menschheit sich selbst Hindernisse schaffe, indem sie starr an dogmatischen Ideologien festhalte und Menschen folge, die vorgäben, Dinge zu wissen, die sie in Wahrheit nicht wüssten.

Mehr Engagement!

Die Songs auf dem Album beschäftigen sich damit, wie die Menschheit sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene zu einem besseren Leben geführt werden könne. Während die Stücke rein musikalisch durch Klänge, Harmonien und Rhythmen funktionieren, sollen die Texte Menschen dazu inspirieren, sich zu engagieren und durch Zusammenarbeit gemeinsame Probleme zu lösen.

Der Titelsong reflektiert laut González in der Pressemitteilung die Menschheit in der Gegenwart. Es gehe darum zu akzeptieren, wer wir seien und was uns an diesen Punkt gebracht habe – denn die Vergangenheit lasse sich nicht ändern. Danach müsse der Fokus auf künftige Herausforderungen gerichtet werden, etwa auf Anreize und Algorithmen, die nicht im Einklang mit menschlichem Wohlergehen stünden.

Trotz enormer Möglichkeiten durch neue Technologien, die sich irgendwann selbst entwerfen und kopieren könnten, müssten diese nicht sofort entwickelt werden, wenn sie das Potenzial hätten, Menschen überflüssig zu machen. Man könne sich gegen diese Replikatoren auflehnen – gegen das Erlöschen des Lichts rebellieren, so der Musiker.