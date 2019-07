Hört hier Four Tets neues Live-Album „LIVE AT ALEXANDRA PALACE, LONDON“ im Stream

Four Tet hier im Juli 2019 live in London

Four Tet hat über Bandcamp ein neues Live-Album veröffentlicht. Die Aufnahmen zu LIVE AT ALEXANDRA PALACE sind am 8. und 9. Mai 2019 entstanden. Das Album ist nur über die Bandcamp-Seite des Produzenten erhältlich.

Live at Alexandra Palace, London 8th and 9th May 2019 by Four Tet

Mitte 2018 veröffentlichte Four Tet sein aktuelles Live-Album LIVE AT FUNKHAUS BERLIN, 10TH MAY 2018. Sein zuletzt produziertes Studioalbum NEW ENERGY erschien am 29. September 2017.

Im Juli 2019 veröffentlichte der Produzent seine neueste Single „Dreamer“. Seinen letzten Auftritt in Deutschland hatte er am 20. Juli auf dem Melt-Festival. Bis Ende Oktober tourt er noch durch Europa und hat Auftritte auf den verschiedensten Festivals.

Anzeige