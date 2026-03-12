Sombr rastet aus: „Das ist der am schlechtesten geführte Laden meines Lebens“

Ein Fan bricht zusammen, die Security schläft scheinbar – Sombr unterbricht sein Konzert und rechnet live vor dem Publikum mit dem Venue ab.

Sombr ist aktuell mal nicht wegen seiner Musik, sondern wegen eines öffentlichen Disses in den Schlagzeilen. Der US-amerikanische Newcomer hat nämlich sehr deutliche Worte gegen einen Veranstaltungsort gerichtet.

Konkret geht es um die Arena O2 Academy Brixton, die der Singer-Songwriter scharf kritisierte. Im Rahmen seiner Welttournee spielte der 20-Jährige drei Shows in ebendieser der Location. Während seines letzten Konzerts fiel ein Fan im Publikum in Ohnmacht. Danach hielt sich Sombr mit seiner Frustration übers Venue nicht mehr zurück.

Sombr stoppt Show wegen ohnmächtigem Fan

Da das Sicherheitspersonal den Vorfall anscheinend nicht bemerkt hatte, musste der Sänger den Gig selbst unterbrechen. Er pausierte sein Set mit den Worten: „Okay, hört auf mit der Show, Leute – hier ist jemand ohnmächtig geworden.“ In online kursierenden Videos ist zu hören, wie er sich über die Location in London stark aufregt: „Das ist der am schlechtesten geführte Veranstaltungsort, an dem ich je in meinem Leben gespielt habe“, hieß es von ihm.

Anschließend wandte er sich direkt an die Security vor Ort: „Ihr müsst aufpassen – das ist Wahnsinn. Sicherheit geht vor.“ Wie es dann weiterging, ist aus den Clips nicht herauszufiltern.

Die O2 Academy Brixton

Die Veranstaltungslocation musste bereits mehrere Skandale einstecken. Im Jahr 2022 erlitten zwei Menschen bei einem Konzert des Afropop-Sängers Asake lebensgefährliche Verletzungen und kamen ums Leben. Die Arena in Großbritannien wurde daraufhin geschlossen und eröffnete erst 2024 wieder, nachdem neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden waren.

Fans berichten von Mängeln in der Halle

Nach dem Konzert erhielt der Sänger auf Social Media breite Unterstützung. Eine Person kommentierte, dass es ewig gedauert habe, bis die Security bemerkte, dass Menschen in Ohnmacht fielen. Eine weitere Person berichtete dem „BBC“, die Halle sei seiner Meinung nach völlig unvorbereitet gewesen – bereits zuvor sei eine andere Person ohnmächtig geworden. „Es war so heiß drinnen, es gab einfach keine Klimaanlage. Ich habe wirklich gekocht“, schilderte sie. Obwohl die Mitarbeiter:innen Wasser ausgegeben hatten, kam es nicht bis in die hinteren Reihen.

Auch der Aufbau der Halle gilt als problematisch. Der Boden im Bühnenbereich fällt leicht ab, was das Gleichgewicht einschränke – besonders bei ausverkauften Konzerten. Viele Fans meiden deshalb Veranstaltungen in dem alten Gebäude.

Denkmalgeschütztes Gebäude

Die Academy Brixton liegt in London und ist ein historischer Konzertsaal in einem denkmalgeschützten Gebäude. Der leicht abfallende Boden ist baulich bedingt. Seit 1983 dient das Haus als Musikvenue. Für moderne Popkonzerte scheint die Halle jedoch auch nach den Umbauten noch nicht vollständig geeignet zu sein.

Sombr setzt Tour fort – ohne weiteres Statement

Nach dem Konzert gab Sombr kein weiteres Statement zur Halle ab. Auf Instagram postete er lediglich: „London, dritte Nacht. Ich liebe dich so sehr. Danke für drei unvergessliche Nächte. Ich komme wieder, London.“

Er setzt seine „The Late Nights and Young Romance Tour“ durch Großbritannien fort. Am 4. März 2026 hatte er bereits ein Konzert in Berlin gespielt. Dies war ebenfalls ausverkauft.