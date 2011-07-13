Das MELT Festival 2023 hat den ersten Schwung von insgesamt über 150 Künstler*innen bekannt gegeben, darunter Boys Noize, beabadobee, Sevdaliza und Pa Salieu. Vom 08.-11. Juni 2023 findet es wie gewohnt in der „Stadt aus Eisen“ Ferropolis statt.
Die Dating-App Tinder hat sich angesehen, welche Songs zwischen Juni und August in Deutschland am häufigsten in Nutzer-Profilen zu finden waren. Die Top 10 aus Berlin, Hamburg und München findet Ihr hier.
Vom Eremit zum Dirigent: Wie groß Justin Vernon seine einstigen Folk-Kleinode kollektiv, elektronisch und live erwachsen lässt, ist nicht nur packend und Strukturen sprengend. Bei seiner Headliner-Show beim Melt beweist er als Bon Iver schiere Weltklasse vor perfekter Kulisse.
Dragshow, Menstruationszelt und Whitney Houston: die 21. Ausgabe des Melt Festival zeigte sich so queer und weltoffen wie noch nie – und bewies damit, dass ein diverses Line-up auch kommerziellen Festivals gut tut.