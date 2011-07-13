Musik

D’Angelos Sohn: Ambivalenter Instagram-Post zum Tod des Vaters
Gruff Rhys live, 2024

News

Super Furry Animals: Warum sie Oasis und U2 absagten
Liam Gallagher live

Musik

Liam Gallagher ist jetzt offiziell ein Opa
MTV

Musik

MTV streicht Pay-Kanäle: Was vom Musikfernsehen bleibt
Ian Watkins

Musik

Ian Watkins ist tot: Lostprophets-Sänger im Gefängnis ermordet – die Hin...

Melt

Iedereen beim diesjährigen Immergut-Festival
Kolumne

„So viel mehr als bloß Musik“: Linus Volkmanns Love Letter an kleine Festivals

Kleinere & mittlere Festivals sind seit Corona arg unter Druck. Hier kommt stellvertretend das Immergut zu Wort.

MELT-Festival 2015

Aus! Kein „Melt!“-Festival mehr ab 2025

Nach 27 Jahren ist leider Schluss.

MELT-Festival 2015

MELT-Festival 2023: Tickets, Anfahrt, Timetable & Wetter

Wo es noch Tickets gibt, wie eine entspannte Anreise gelingt, und wer wann und wo auftritt, erfahrt ihr hier.

Mit slowthai: MELT Festival 2023 komplettiert Line-up

Das MELT Festival findet vom 8. bis zum 11. Juni statt. Mit über 40 neuen Acts wurde das diesjährige Line-up komplettiert, Tickets gibt es auch noch.

MELT Festival 2023: Das sind die ersten Künstler*innen im Line-Up

Das MELT Festival 2023 hat den ersten Schwung von insgesamt über 150 Künstler*innen bekannt gegeben, darunter Boys Noize, beabadobee, Sevdaliza und Pa Salieu. Vom 08.-11. Juni 2023 findet es wie gewohnt in der „Stadt aus Eisen“ Ferropolis statt.

MELT-Festival 2015

Melt Festival 2021: FKA twigs, Little Simz und Jamie xx sind dabei

Die ersten Namen für das Festival im kommenden Juni sind jetzt bekannt. Darunter auch: Earl Sweatshirt, 070 Shake, Yves Tumor und Boy Harsher. Erfahrt hier mehr.

Melt Festival 2021: Der Termin für das nächste Jahr steht fest

Das Open Air wird 2021 um einiges früher als gedacht an den Start gehen. Und generell will man auf mehr Diversität setzen.

Melt! Festival: Hier findet Ihr alle Infos

Melt Festival 2020: Alle Infos zu Preisen, Tickets und zum Line-up

Das Electro-Pop-Open-Air geht in die nächste Runde. Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zum Melt Festival 2020.

Melt Festival 2020 gibt erste Acts bekannt – mit Kummer und Michael Kiwanuka

Das Electro-Pop-Festival Melt geht im nächsten Jahr in die nächste Runde. Jetzt wurden die ersten Acts bestätigt.

Tinder

Mit Billie Eilish und Post Malone: Das sind die Tinder-Sommerhits 2019

Die Dating-App Tinder hat sich angesehen, welche Songs zwischen Juni und August in Deutschland am häufigsten in Nutzer-Profilen zu finden waren. Die Top 10 aus Berlin, Hamburg und München findet Ihr hier.

Justin Vernon auf seiner aktuellen Tour mit Bon Iver, hier am 2. Juni 2019 beim All Points East Festival in London
Konzertkritik

Bon Iver live beim Melt 2019: Zwei Drumsets für ein Hallelujah

Vom Eremit zum Dirigent: Wie groß Justin Vernon seine einstigen Folk-Kleinode kollektiv, elektronisch und live erwachsen lässt, ist nicht nur packend und Strukturen sprengend. Bei seiner Headliner-Show beim Melt beweist er als Bon Iver schiere Weltklasse vor perfekter Kulisse.

Stormzy auf dem Glastonbury Festival im Juni 2019

Wegen Gefängnisaufenthalt: Stormzy spielt für A$AP Rocky auf dem Melt

Auf Grund seiner Inhaftierung ist A$AP Rocky weiterhin dazu gezwungen seine Auftritte abzusagen. Ein Ersatz für seinen Headliner-Auftritt auf dem Melt Festival ist jedoch nun gefunden.

Überblick

Die vielversprechendsten nationalen Festivals im Sommer 2019

Von Immergut bis zum hauseigenen ME-Festival: Weil das Glück manchmal so nah liegt, haben wir für Euch die vielversprechendsten nationalen Festivals 2019 zusammengefasst.

Bon Iver im Mai 2017 beim Boston Calling Music Festival

Melt Festival 2019: Bon Iver als Headliner bestätigt

Erst kommt er ewig nicht, und nun gleich dreimal innerhalb eines Jahres: Justin Vernon wird mit Bon Iver im Sommer 2019 auch auf dem Melt Festival auftreten.

Melt! Festival: Hier findet Ihr alle Infos

Early Bird: Der Vorverkauf fürs Melt! 2019 startet am Samstag

Zwar stehen noch keine Acts für

Fischerspooners Show beim Melt Festival 2018 müsst Ihr gesehen haben

Beeindruckend: Fischerspooner live beim Melt Festival 2018. Hier könnt Ihr den Auftritt des Kunstprojekts im Stream nachsehen.

Greg Gonzalez mit Cigarettes After Sex live in Paris am 25. Mai 2018

Melt Festival 2018: Seht hier das Konzert von Cigarettes After Sex im Stream

Die Zigarette nach dem Festival: Seht hier im Stream, was für einen Auftritt Cigarettes After Sex beim Melt 2018 hingelegt haben.

Gurr

Melt Festival 2018: Seht hier das Konzert von Gurr im Stream

„Hot Summer“ im doppelten Sinne: Seht hier nach, was Ihr beim Auftritt von Gurr beim Melt 2018 verpasst habt.

Die Berliner Dragqueen Pansy feierte beim MELT 2018 mit ihrer Entourage das weibliche Geschlecht
Nachbericht und Fotos

„Viva la Vulva“: Das Melt Festival 2018 feierte die Vielfalt

Dragshow, Menstruationszelt und Whitney Houston: die 21. Ausgabe des Melt Festival zeigte sich so queer und weltoffen wie noch nie ­– und bewies damit, dass ein diverses Line-up auch kommerziellen Festivals gut tut.

Melt
Gewinnen

Melt Festival 2018: Wir verlosen VIP-Tickets

Eigene und kostenfreie Sanitäranlagen? Das klingt ja fast so gut wie freie Sicht auf Florence + The Machine, The xx und Fever Ray!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für