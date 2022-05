Hört Kendrick Lamars neues Album MR. MORALE & THE BIG STEPPERS hier im Stream

Endlich ist es da! Der legendäre US-Rapper Kendrick Lamar hat sein neues Album MR. MORALE & THE BIG STEPPERS veröffentlicht. Die Erwartungen an das Album waren gigantisch, nachdem Kendrick Lamar mit seinem vor über fünf Jahren erschienem Album DAMN. (2017) die Rapszene gehörig aufgemischt hatte, fünf Grammys und den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Letzteres als erster Rapper überhaupt. Die Jury begründete ihre Entscheidung damals damit, dass DAMN. „eindringliche Momentaufnahmen, die die Komplexität des modernen afro-amerikanischen Lebens einfangen“ liefere.

Auch der Umstand, dass der 34-Jährige keinen einzigen der Songs vor dem Albumrelease veröffentlicht hat, trug zur großen Erwartungshaltung und Spannung bei. Der Rapper veröffentlichte im Vorfeld lediglich den Track „The Heart Part 5“, der Teil der eigenständigen „The Heart“-Reihe ist.

Nun ist das Album endlich draußen. Aufgeteilt in zwei Teile, enthält es 18 Songs und kommt so auf eine Laufzeit von über einer Stunde. Als Feature-Gäste sind unter anderem Blxst, Sampha, Baby Keem und Beth Gibbons von Portishead dabei. Das Albumcover zeigt ein für Kendrick Lamar ungewöhnlich privates Motiv. Auf ihm hat der normalerweise wenig aus seinem Privatleben preisgebenden kalifornische Rapper seine inzwischen fast dreijährige Tochter auf dem Arm. Dabei steckt in Kendricks Hosenbund eine Handfeuerwaffe. Auf dem Kopf trägt er eine an Jesus Christus erinnernde Dornenkrone. Im Hintergrund hält seine langjährige Freundin Whitney Alford ein frisch geborenes Baby im Arm, was vermuten lässt: Der Rapper ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Hier findet Ihr das Album im Stream:

Übrigens wurde der Song „Savior“ von Rascal the Producer produziert. Der aus Aachen stammende Produzent hat auch schon für deutsche Rapper*innen wie Samy Deluxe und Layla gearbeitet. MR. MORALE & THE BIG STEPPERS ist das fünfte Studioalbum von Kendrick Lamar. Vor DAMN. erschienen die Alben GOOD KID, M.A.A.D CITY (2012) und TO PIMP A BUTTERFLY (2015).