Hurricane Festival 2025: Das sagen Behörden zur Anreise

Back for very good: Das sind die 50 besten Comeback-Alben

Die Anreise zum diesjährigen Hurricane Festival in Scheeßel soll laut Polizei und örtlichen Behörden weitgehend störungsfrei verlaufen. Die Zeiten, in denen es auf den Zufahrtsstraßen rund um das Festivalgelände regelmäßig zu massiven Rückstaus kam, scheinen vorbei zu sein. Christine Huchzermeier, Sprecherin des Landkreises Rotenburg, betont „Scheeßel ist dicht“-Meldungen gehören wohl der Vergangenheit an. Auch die Polizei Rotenburg bestätigt, dass frühere Engpässe, etwa zwischen Sottrum und Scheeßel, deutlich reduziert wurden.

Keine großen Baustellen auf dem Weg

Ein wichtiger Grund dafür ist ein bewährtes Verkehrskonzept, das seit neun Jahren in Zusammenarbeit zwischen Behörden, Kommunen und Polizei umgesetzt und stetig optimiert wird. Sheila Schönbeck von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ergänzt, dass es in diesem Jahr keine relevanten Baustellen im Umfeld des Festivals gebe. Potenziell störende Arbeiten wurden frühzeitig abgeschlossen oder entsprechend angepasst, sodass die Anreise zum Hurricane Festival weitgehend reibungslos verlaufen soll.

Trotz dieser positiven Entwicklungen kann es am Donnerstagnachmittag, insbesondere rund um den Parkplatz West bei Scheeßel, zu Rückstaus kommen. Wie Polizeisprecher Marvin Teschke erklärt, ist dieser Platz erfahrungsgemäß schnell ausgelastet. In der Folge werden Besucher auf alternative Parkflächen umgeleitet.

Am besten den Hinweisschildern folgen

Teschke rät außerdem davon ab, Navigationssysteme blind zu befolgen und Schleichwege zu benutzen. Da viele Straßen gesperrt seien, könnte dies dazu führen in Sackgasen zu landen. Stattdessen empfiehlt die Polizei, sich konsequent an die ausgeschilderten Hurricane-Hinweisschilder zu halten.

Wer während des Festivals mit dem Auto unterwegs nochmal losfahren will, sollte ebenfalls vorsichtig sein. Ein einmal verlassener Parkplatz ist möglicherweise nicht wieder verfügbar. Außerdem könnte eine mögliche Rückkehr für Verkehrschaos sorgen. Aus Verkehrssicht bietet sich an, entspannt erst am Freitag anzureisen, Hauptanreisetag sei jedoch weiterhin der Donnerstag.