Hurricane & Southside Festival 2026: Anfahrt und Tipps

Hurricane und Southside Festival 2026: Alle Infos zu Headlinern, Anfahrt, Camping-Tickets und der aktuellen Wetterwarnung könnt ihr hier nachlesen.

Es ist wieder so weit. Am dritten Juni-Wochenende teilt sich die deutsche Festivalrepublik in zwei Lager: Norden oder Süden. Das Hurricane am Eichenring in Scheeßel, das Southside auf dem Gelände des Take-off GewerbeParks in Neuhausen ob Eck.

Das Line-up

Die Headliner sind an beiden Standorten identisch: Florence + The Machine, Kraftklub und Twenty One Pilots stehen ganz oben auf dem Plakat.

Dahinter ein breites Feld: Yungblud, The Offspring, Papa Roach, Billy Talent, Halsey, Provinz, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Donots, Bosse, Sondaschule, A Day To Remember, Empire Of The Sun, Clueso, BHZ, Skindred, Pennywise, Grandson, The Beaches, Royel Otis, Drunken Masters und viele mehr. Insgesamt waren zuletzt über 80 Acts allein fürs Hurricane bestätigt.

Der feine Unterschied liegt im Detail: Die Hauptacts sind identisch, lediglich einzelne regionale Acts und die Warm-Up-Partys unterscheiden sich.

Warm-Up Hurricane (Do.): Disarstar, Juli, Paula Carolina, Herrenmagazin, Hansemädchen.

Warm-Up Southside (Do.): Moop Mama, Majan, Mola, Hi! Spencer, Brasspalast.

Anfahrt Hurricane

Mit dem Auto: Zieladresse ist der Eichenring, 27383 Scheeßel. Aus Norden führt der Weg über die A1, aus Bremerhaven über die A27 und weiter auf die A1. Wichtig: Der Veranstalter empfiehlt ausdrücklich, zur Navigation die NUNAV-App zu nutzen. Sie berücksichtigt Auslastung und Sperrungen, um euch möglichst schnell und sicher zum Feierwochenende zu führen.

Parken: Ein separates Parkticket ist Pflicht und kostet 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro vor Ort. Die Parkplätze öffnen am Donnerstag, 18. Juni, ab 7 Uhr.

Mit der Bahn: Die Metronom-Züge halten am Bahnhof Scheeßel. Von dort sind es rund 1,5 Kilometer bzw. etwa 15 Gehminuten bis zum Gelände; ergänzend pendeln Shuttle-Busse. Der perfekte Weg für ein letztes Wegbier.

Bus & Shuttle: Aus Hamburg fährt ein Festival-Shuttle, weitere Städte sind über Hanse Mondial per Fernbus angebunden.

Motorrad & Fahrrad: Motorräder nutzen die Trailer-Park-Flächen kostenfrei, an den Camping Claims stehen Fahrradständer bereit.

Bändchen: Ausgabe am Counter Westervesede, bei späterer Anreise am Counter Heidesand.

Anfahrt Southside

Mit dem Auto: Das Gelände liegt am Take-off GewerbePark. Die Parkplätze öffnen am Donnerstag, 18. Juni, ab 7 Uhr. Parkgebühr: 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro vor Ort.

Mit der Bahn: Zielort ist der Bahnhof Tuttlingen. Von dort fährt ein regelmäßiger Festival-Shuttlebus direkt zum Festivalgelände.

Fahrrad: An der Kasse/Bänder-Station „Grüner Wohnen Süd“ gibt es Fahrradständer.

Motorrad: Kostenfreie Nutzung der Trailer-Park-Flächen.

Bändchen: Ausgabe an der Kasse/Bänder-Station „Grüner Wohnen Süd“. Resort Check-In geöffnet Do. 10–24 Uhr, Fr./Sa. 8–24 Uhr, So. 8–24 Uhr, Mo. 6–11 Uhr.

Tipps

Wichtig vorab: Das Camping ist nicht im Festivalpass enthalten. Wer übernachten will, braucht zusätzlich zum Festivalticket ein Camping-Ticket. Upgrades auf ruhigere, sauberere Areale und der Trailer Park kosten extra. Es gibt außerdem besonders nachhaltige Campingplätze, und Gruppen können ihren Claim vorab reservieren, um nicht getrennt zu zelten. Auch gut zu wissen: Ab diesem Jahr gilt am Hurricane erstmals durchgängig ein bargeldloses Bezahlsystem an den Ständen.

Wetter

Das Wetter wird bei beiden Festivals sommerlich – fast ein bisschen zu sommerlich: Mit steigenden Temperaturen warnt der Deutsche Wetterdienst im Norden und Nordwesten Deutschlands vor einer geringen Wahrscheinlichkeit für starke Gewitter. Am Freitag kommt möglicher Hagel und Starkregen hinzu. Die Lage ist jedoch noch sehr unsicher und wird keinesfalls fest erwartet. Betroffen von potenziellen Unwettern ist damit vor allem das Hurricane Festival im Norden.